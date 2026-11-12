El canciller cuestionó la decisión de Irán de declarar terroristas a las fuerzas argentinas

El canciller Pablo Quirno afirmó este jueves que la Argentina "rechaza rotundamente" la decisión de Irán de declarar como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea, sobre las cuales no pesa "ningún tipo de acusación" como "sí la tiene" la Guardia Revolucionaria de Teherán.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Quirno sostuvo que la Argentina se toma "de manera muy seria este tipo de acusaciones", que atribuyó a que el gobierno de Javier Milei declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria en marzo último.

En ese sentido, el canciller recordó que, después de la decisión argentina de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, tanto el presidente Javier Milei como él fueron acusados de crímenes de lesa humanidad por el régimen de Teherán.

"Tanto el presidente como yo fuimos acusados de crímenes de lesa humanidad luego de esa declaración", señaló Quirno, quien recordó que, como respuesta a aquella situación, el Gobierno dispuso declarar persona no grata a personal diplomático iraní que se encontraba en la Argentina.

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El funcionario defendió el accionar de las Fuerzas Armadas argentinas y remarcó que "actúan bajo la Constitución y bajo un comandante en jefe que es el presidente Javier Milei", por lo que rechazó cualquier equiparación con la Guardia Revolucionaria iraní, a la que atribuyó acusaciones por ataques contra civiles.

En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió a la visita de León XIV a la Argentina y consideró que dejó un mensaje que invita a mejorar la convivencia social y política, aunque reconoció las tensiones que genera el proceso de transformación impulsado por el Gobierno.

"Argentina tiene muchísimas cosas que cambiar, está en un proceso de cambio muy profundo y eso genera tensiones y discusiones que tienen que encarrilarse de alguna manera para que podamos mejorar todos como sociedad", expresó.

Por último, confirmó que el Gobierno mantiene una excelente relación con Paraguay tras la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia y adelantó que se está organizando una comunicación entre Milei y el nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana.

En cambio, evitó confirmar una eventual visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, y sostuvo que cualquier anuncio al respecto debe provenir de las autoridades de Washington. (NA)