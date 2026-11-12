“Este país desde ahora tiene dos Papas”: por qué el Vaticano borró la despedida de León XIV a la Argentina

El misterio detrás del mensaje que el papa León XIV le dedicó a la Argentina y que desapareció de sus redes sociales tiene dos ejes: una explicación técnica-teológica y una serie de confusiones del sistema de comunicación vaticano.

“Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”, decía aquel posteo publicado poco después de que el Pontífice emprendiera el vuelo a Perú, siguiente escala de su gira pastoral por Sudamérica.

Según informó el canal TN, el Sumo Pontífice decidió no pronunciar la frase en su despedida en la Basílica de Luján porque se trata de una “alusión compleja internamente”. Sin embargo, el equipo encargado de difundir sus palabras la publicó en los medios oficiales.

El fragmento formaba parte del discurso que se había preparado para la misa de Luján. Allí estaba incluida la referencia a que la Argentina tenía dos papas: uno nacido en el país, en alusión a Francisco, y otro “por adopción”, en referencia al propio León XIV.

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Sin embargo, cuando llegó el momento de pronunciar el saludo final, el Sumo Pontífice omitió ese pasaje. Pese a eso, la frase apareció en una nota de Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, e incluso fue utilizada como título en su portada.

La confusión se originó en una cobertura vaticana que priorizó el documento sin cotejar su contenido con el mensaje que León XIV dio durante la misa en Luján.

Según reveló el medio especializado Silere Non Possum, la situación fue advertida por Massimiliano Menichetti, responsable de Vatican News, quien pidió revisar las notas y los titulares al detectar que el Papa no había pronunciado las palabras que se le atribuían.

Poco después intervino Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación, quien ordenó modificar el contenido y recordó que era necesario comprobar qué había dicho efectivamente el Pontífice antes de publicar.

Pero el problema no había quedado solamente en el portal oficial. La misma frase también había aparecido en las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram. Según el artículo del medio vaticanista, las publicaciones habían sido preparadas utilizando el texto distribuido antes de la misa, sin verificar los cambios que el Papa había introducido en su discurso.

En medio de la situación, las redacciones en distintos idiomas recibieron la orden de retirar las publicaciones. También se eliminó la nota original, que fue reemplazada por otra con un título diferente. Todo ocurrió en aproximadamente ocho minutos y, según denunció Silere Non Possum, no se publicó una aclaración para los lectores.

La gestión de las redes sociales pontificias está vinculada al área Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, dirigida por Nataša Govekar.

La frase tiene un trasfondo institucional. Dentro de la Iglesia católica, el papado es un cargo único y no pueden existir dos pontífices con autoridad al mismo tiempo. La expresión “dos papas” remite inevitablemente a una situación que generó fuertes discusiones internas: la renuncia de Benedicto XVI en 2013 y la posterior elección de Francisco.

Después de dejar el pontificado, Joseph Ratzinger permaneció en el Vaticano con el título de papa emérito. Aunque Francisco era el único que ejercía la autoridad como Sumo Pontífice, la convivencia de ambos alimentó debates sobre el alcance de aquella renuncia y el lugar que debía ocupar un papa que había dejado el cargo.

El propio Benedicto XVI tuvo que aclarar públicamente que no había dos papas y que su renuncia había sido plena. Desde entonces, la distinción entre un pontífice en funciones y quien dejó el cargo se tornó sensible dentro de la Santa Sede. (TN)