Más de 2.400 ciberataques semanales ponen en debate la seguridad digital de Argentina

Más de 2.400 intentos de ciberataque por semana y por organización. Esa es la cifra que refleja la magnitud del problema de seguridad informática que enfrenta Argentina. Durante los primeros nueve meses de 2026, los ataques aumentaron un 2%, mientras que los organismos estatales registraron cientos de alertas por incidentes digitales.

Las consecuencias ya se observan tanto en instituciones públicas como en empresas y usuarios particulares. Desde el robo de cuentas de WhatsApp hasta los ataques contra sistemas gubernamentales, los métodos utilizados son cada vez más variados. Ante esta situación, surgen preguntas sobre la preparación del país, las inversiones en protección informática y las medidas necesarias para reducir los riesgos.

El debate sobre las políticas de seguridad y la protección individual

La creciente frecuencia de los ciberataques plantea un desafío para las políticas tecnológicas argentinas. Mientras los organismos especializados buscan mejorar los estándares de seguridad y la capacidad de respuesta, las discusiones sobre inversión tecnológica extranjera, regulación de la inteligencia artificial y asignación de recursos públicos influyen en las posibilidades de modernizar los sistemas existentes.

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Sin embargo, las medidas institucionales deben acompañarse de prácticas individuales de protección. Mantener los sistemas operativos actualizados, activar la autenticación en dos pasos y utilizar contraseñas diferentes para cada servicio reduce la exposición a accesos no autorizados. También conviene verificar los remitentes antes de abrir archivos y evitar introducir información confidencial en páginas desconocidas.

La protección de las conexiones representa otra parte de estas medidas, especialmente al utilizar redes Wi-Fi públicas. Las VPN cifran el tráfico entre el dispositivo y el servidor VPN, lo que dificulta su interceptación durante la transmisión.

Por ejemplo, CyberGhost VPN para Windows permite establecer conexiones cifradas en computadoras con este sistema operativo. Esta protección puede complementar otras prácticas de seguridad, aunque no sustituye las medidas necesarias contra el phishing y los programas maliciosos.

Las cifras muestran una amenaza que supera a las grandes empresas

Los datos recopilados durante 2026 muestran que la ciberdelincuencia afecta tanto a las organizaciones como a los usuarios particulares. Una investigación de la Universidad Siglo 21, realizada mediante Insight 21, identificó que el 24% de los argentinos encuestados había sufrido algún ciberdelito hasta finales de septiembre.

Los resultados permiten identificar las principales modalidades y el alcance social del problema:

41%: fraude digital, la modalidad más frecuente entre los casos registrados.

fraude digital, la modalidad más frecuente entre los casos registrados. 29%: robo de identidad mediante redes sociales o WhatsApp.

robo de identidad mediante redes sociales o WhatsApp. 14,5%: sustracción de información personal.

sustracción de información personal. 56,7%: encuestados que afirmaron conocer a alguien cercano que había sufrido un incidente similar.



El estudio incluyó información de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Corrientes, Comodoro Rivadavia y San Miguel de Tucumán, entre otras ciudades.

Estas cifras muestran que la seguridad informática no puede limitarse a proteger servidores empresariales. También requiere considerar las actividades cotidianas de millones de personas que utilizan plataformas bancarias, servicios administrativos y aplicaciones de comunicación.

Los incidentes en organismos públicos exponen problemas estructurales

Los organismos estatales también enfrentan amenazas capaces de comprometer información administrativa y afectar la continuidad de los servicios. Durante septiembre de 2026, el Gobierno argentino inició una investigación después de que un grupo de atacantes afirmara haber vulnerado la aplicación Mi Argentina y obtenido datos personales de seis millones de ciudadanos.

La denuncia no constituye, por sí sola, una confirmación de que esa cantidad de registros haya sido sustraída. Sin embargo, la investigación puso nuevamente bajo observación la protección de las plataformas utilizadas para gestionar documentación y trámites oficiales.

En septiembre también se identificó un ataque de ransomware contra el Ministerio de Educación, atribuido en reportes especializados al grupo n0n. Otro incidente afectó las cuentas oficiales del municipio de Garza, en Santiago del Estero. Los atacantes intentaron realizar una transferencia clandestina de 15 millones de pesos, operación que fue detenida mediante protocolos de seguridad.

Estos episodios muestran distintos riesgos: exposición de datos, interrupción de sistemas y posibles pérdidas económicas. También refuerzan la necesidad de revisar permisos de acceso, mecanismos de supervisión y procedimientos de recuperación.

El impacto económico alcanza a empresas y usuarios particulares

Los ciberataques generan costos que van más allá del dinero sustraído directamente. Una empresa afectada puede necesitar suspender operaciones, contratar especialistas, recuperar archivos y revisar sus sistemas antes de reanudar la actividad. Durante ese proceso también pueden producirse retrasos comerciales y pérdidas de confianza entre sus clientes.

Para las pequeñas y medianas empresas argentinas, estos gastos pueden representar una presión considerable sobre presupuestos que ya deben cubrir mantenimiento tecnológico, personal y obligaciones operativas.

En el ámbito particular, el problema presenta otras dimensiones. Las denuncias oficiales por estafas virtuales superan las 50.000 anuales, mientras que los casos de phishing y robo de cuentas de WhatsApp figuran entre las modalidades más frecuentes.

Una cuenta comprometida puede utilizarse para solicitar transferencias a contactos conocidos, mientras que el acceso indebido a datos bancarios puede facilitar nuevas operaciones fraudulentas.

La diferencia entre ambos escenarios está en la escala, pero comparten un mismo problema: una vulnerabilidad informática puede generar consecuencias financieras y administrativas que continúan después del incidente inicial.

La respuesta de Argentina dependerá de la coordinación institucional

La capacidad de reducir los riesgos digitales depende de algo más que incorporar nuevas herramientas informáticas. Argentina necesita mecanismos de coordinación que permitan identificar amenazas, comunicar incidentes y establecer procedimientos comunes entre instituciones públicas y organizaciones privadas.

El Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas de Argentina, CERT.ar, opera dentro de la estructura de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Durante 2026, el organismo superó las 700 alertas relacionadas con incidentes contra el Estado, una cifra que refleja la actividad de vigilancia y respuesta ante amenazas.

La coordinación también requiere mejorar la formación del personal que administra sistemas, establecer controles sobre proveedores tecnológicos y realizar pruebas periódicas de recuperación de información.

En paralelo, la educación digital puede reducir los errores que facilitan determinadas estafas. Reconocer mensajes fraudulentos y comunicar rápidamente una cuenta comprometida permite limitar algunos daños.

Con más de 2.400 intentos semanales de ciberataque por organización, el desafío argentino consiste en convertir estas medidas dispersas en una estrategia sostenida, capaz de responder a amenazas cada vez más frecuentes y complejas.