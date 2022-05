Las dudas que generó la aplicación Mi Argentina en los controles de tránsito

En los últimos cuatro meses, el Tribunal de Faltas de Bahía Blanca recibió más de 1.500 infracciones por no circular con la diferente documentación que solicita Control de Tránsito en cada uno de sus operativos.

Si bien desde el Tribunal no pueden corroborarlo en números, muchas de esas infracciones ocurrieron como consecuencia de las dudas que generó la aplicación Mi Argentina, que originalmente permitía a los automovilistas circular sin necesidad de llevar el documento y el carnet de conducir físicamente. No obstante, esta posibilidad dejó de existir en mayo del año pasado y en Bahía Blanca esto generó confusión, dudas y enojos, entre las autoridades y los automovilistas que estaban convencidos de que con la aplicación podían circular sin ser multados.

Al respecto, Martín Moyano, director de las áreas de Ordenamiento Urbano y de Control de Tránsito del municipio bahiense, le contó a La Nueva. que "las aplicaciones digitales como la Mi Argentina, que es la más usada, no sirve para certificar la documentación del vehículo que solicita la Ley de Tránsito. No se reconoce, por ejemplo, la licencia de conducir que está en Mi Argentina, porque vos podés tenerla retenida en otro distrito, pero en la aplicación sí la tenés. Solo tomamos como verificación digital la cédula de la póliza del seguro".

Moyano señaló "que es una situación que se da muy seguido, sobre todo con quienes no son de nuestra ciudad. Nosotros no tenemos forma de comprobar por qué no tiene la licencia o el carnet físico. Es por eso que solamente se toma como complementario y no suplanta a la documentación física".

"Donde más encontramos estas situaciones son los eventos masivos, como puede ser Navidad o Año Nuevo o algún evento como fue la llegada del TC 2000 a la ciudad, donde había mucha gente de afuera. Nosotros solamente constatamos situaciones y la ley establece el secuestro del vehículo y se eleva al Tribunal de Faltas, que es el que determina la sentencia", agregó.

Por último, Moyano dijo que "en Capital Federal o Río Negro se aceptan estas aplicaciones digitales, pero no sucede en todos lados y el vecino bahiense lo tiene más en claro. Conducir no es un derecho, sino una responsabilidad y dentro de las obligaciones es portar la documentación solicitada. Nosotros no necesitamos saber las razones por la cual no se cuenta con alguno de ellos y será el Tribunal de Faltas el que lo determine".

"Es muy importante que no haya mala comunicación"

"Ahora en Mi Argentina vas a encontrar todos los papeles de tu vehículo en versión digital, con la misma validez que los físicos, para circular por todo el país. Además, vas a acceder a la información de radicación de dominio de tu vehículo".

Ingresando a www.argentina.gob.ar podés encontrar este mensaje del Gobierno que dista de lo que realmente se puede hacer en Bahía.

Al respecto, Soledad Monardez, jueza de Faltas de nuestra ciudad, despejó dudas y se refirió al "artículo 40 de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 que prevé en sus incisos A, B y C cuál resulta ser la documentación obligatoria para la circulación automotor. Allí se estipula que resulta obligatorio contar con licencia de conducir habilitante, cédula de identificación automotor (tarjeta verde) y constancia de seguro obligatorio automotor vigente".

Dicho artículo menciona que "en relación al seguro obligatorio, en Bahía Blanca, el Concejo Deliberante dictó la Ordenanza Municipal Nº 19660, cuyo artículo 1 textualmente estipula: “La exhibición del comprobante de Seguro Obligatorio en Formato Digital y/o impreso ante la requisitoria de la Autoridad de Comprobación será considerada válida, teniéndose en el caso por cumplimentados los extremos del inciso C), del Artículo 40º y concordantes de la Ley Nacional Nº 24.449”. Atento ello es que en relación a la exhibición del comprobante de seguro, expresamente se prevé la posibilidad de proceder a su exhibición en formato digital".

Y continúa: "Por otro lado, en relación a la cédula de identificación automotor (tarjeta verde), no existe ley, ordenanza ni disposición alguna que estipule la posibilidad de acreditar la misma a través de su exhibición digital, por lo que su portación en formato físico resulta obligatoria".

Por último, señala que "en relación a la licencia de conducir, la ley exige su exhibición en formato físico, no existiendo Ordenanza local alguna en la que se estipule o autorice su exhibición digital. Y si bien la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial dictó una circular (disposición de menor rango que una ley u ordenanza local) través de la cual se habilitaba la exhibición digital de la licencia de conducir; es la misma Dirección Provincial la que dicta una nueva circular aclaratoria, en la que textualmente dispone: “La licencia en formato digital es complementaria de la licencia física, por lo tanto no la reemplaza ni sustituye; razón por la cual es necesario contar con la licencia física (carnet) para conducir”. Atento ello, es que para cumplimentar lo exigido por la ley nacional de tránsito, resulta necesario contar con la licencia de conducir en formato físico".

Monardez sostuvo que "el Tribunal no puede determinar si la infracción es por presentar la certificación digital, sino directamente es por falta de documentación. El inspector solamente pone falta de licencia, por lo que no tenemos posibilidad de saberlo. Lo importante es aclarar que hay que tener la documentación física en su poder. De hecho nos pasa que muchos infractores vienen al Juzgado a quejarse y comentar esto justamente, pero en el expediente no consta y es lo que podemos filtrar, aunque no podemos saber qué le mostró al inspector, salvo que lo deje en observaciones, algo que nunca sucede".

"No obstante, cotidianamente nos preguntan en la calle qué documentación deben mostrar, porque la gente está siempre con esta duda. Por eso, es muy importante que no haya mala comunicación", cerró.

Aumento de las infracciones

Según pudo saber este medio, desde enero a la fecha el Tribunal de Faltas recibió unas 1.700 infracciones. De ellas, más de 300 corresponden a la falta de cédula verde, casi 700 a la falta de seguro y más de 700 a la ausencia física de la licencia de conducir.

"En muchos de estos casos, en sentencia piden que se revierta la falta de portación. Esto se da cuando en el momento no lo presentaron pero lo tenían. Como por ejemplo, aquellos que aún piensan que la aplicación Mi Argentina sirve como presentación de documentación", señalaron desde el Tribunal local.