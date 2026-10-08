Estafas con entradas: la importancia de comprar a través de canales oficiales

Pagar una entrada, organizar un viaje y descubrir en la puerta de un estadio que no se puede ingresar. Esa fue la situación denunciada por bahienses que viajaron para presenciar la despedida de Lionel Messi. Según los testimonios recogidos, habían adquirido las localidades a través de contactos de reventa que consideraban confiables, pero al llegar descubrieron que las entradas eran falsas. A la pérdida económica se sumó la frustración de familias que habían hecho un esfuerzo para estar allí.

El episodio tiene antecedentes. En marzo de 2025 se conocieron denuncias por entradas para el partido Argentina-Brasil que no habían sido entregadas. Según publicó La Nueva, la responsable de su comercialización sostuvo que había sido engañada por un proveedor al que había recurrido para conseguirlas.

Las advertencias también alcanzan a los espectáculos locales. El Gran Plaza Teatro alertó recientemente sobre una publicidad que derivaba a un canal de venta no autorizado por la sala. En Olavarría, según informó Olavarría Hoy, el 7 de octubre el Municipio advirtió sobre una supuesta función anunciada para el Teatro Municipal que no formaba parte de su programación y cuya promoción incluía un enlace de compra falso.

En julio de 2024, además, Olimpo debió desmentir un supuesto recital de Marco Antonio Solís anunciado para su estadio. Según informó La Brújula 24, la publicidad conducía a una página que imitaba el nombre y la identidad de una ticketera real. El espectáculo no existía.

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Todos estos casos muestran la importancia de verificar el origen de una entrada antes de pagar. Una publicidad atractiva, una recomendación personal o un perfil con muchos seguidores no garantizan que quien ofrece las localidades esté autorizado para venderlas.

La trayectoria también cuenta

La experiencia de productores y ticketeras es otro elemento que el público puede tener en cuenta. Los espectáculos realizados, los vínculos con salas y artistas y la forma de responder ante cambios o inconvenientes permiten construir una trayectoria que puede ser contrastada con hechos.

En Bahía Blanca, productores como Daniel Nicolás Volpe, de Quántica Productora, Darío Weber, Daniel Randazzo y Juan Aliotti, entre otros, forman parte del trabajo que sostiene la programación de espectáculos de la ciudad.

En el caso de las ticketeras, también resulta importante que existan responsables identificables, información clara sobre la operación, comprobantes y canales de atención. Pero hay una comprobación indispensable: que la empresa esté efectivamente autorizada para vender ese evento.

La recomendación es sencilla: ingresar a la compra desde los enlaces publicados por el artista, el organizador o la sala y revisar cuidadosamente la dirección del sitio. Incluso una marca conocida puede ser utilizada en una página que intente suplantar su identidad.

Open Show, compromiso con Bahía y la región

Open Show opera desde 2019 en Bahía Blanca, acompañando a productores, artistas y espacios de la ciudad y la región. Su recorrido incluye más de 600 eventos gestionados y más de 300.000 entradas vendidas, cifras publicadas por La Nueva en junio de 2026.

Para Nicolás Elías, director de Open Show, contar con una empresa local tiene valor cuando esa cercanía se traduce en atención accesible y conocimiento de los espacios y de los responsables de cada espectáculo. Desde su mirada, la confianza se construye tanto en cada compra como en la capacidad de atender consultas y acompañar al público ante cualquier dificultad.

Cómo evitar una estafa

Algunas recomendaciones pueden marcar la diferencia:

Confirmar que el espectáculo esté anunciado por el artista, el organizador o la sala.

Comprar únicamente a través de los enlaces o boleterías identificados como oficiales.

Revisar quién vende, el precio final, las condiciones de entrega y los canales de atención.

Ante un pedido de transferencia por mensaje privado, verificar los datos a través de un canal oficial.

Conservar comprobantes, mensajes y comunicaciones de la compra.

Si se sospecha una estafa, guardar enlaces y comprobantes y realizar la denuncia correspondiente. En Bahía Blanca, la OMIC también ofrece orientación sobre reclamos de consumo.

Elegir empresas y productores con antecedentes comprobables, verificar la autorización específica para cada evento y exigir información clara son pasos fundamentales para proteger la compra.

El desafío de las cargas tributarias

El sector también plantea la necesidad de generar condiciones que permitan sostener una oferta cultural diversa, brindar oportunidades a artistas locales y regionales y acercar espectáculos de otras ciudades.

Los productores asumen riesgos para que esa programación sea posible y tenga continuidad. En ese sentido, plantean que una simplificación de los trámites y una revisión de las cargas tributarias que afronta la actividad podrían contribuir a ampliar la oferta cultural y generar más oportunidades para quienes crean y trabajan en la región.