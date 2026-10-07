Entradas truchas: Bisignano ofreció 30 mil dólares a repartir entre los bahienses estafados

Las bahienses Frany y Martina Pérez, junto con Julián Bisignano, participaron hoy de una audiencia de mediación en la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), a cargo de la doctora Soledad Munguía. La instancia fue convocada a pedido del fiscal Gustavo Zorzano en la causa por presunta estafa con entradas falsas que afecta a más de 200 personas.

En la reunión, Bisignano presentó una propuesta de 30 mil dólares a pagar en 18 cuotas a repartir entre todos los damnificados. En tanto, las hermanas Pérez no realizaron ningún ofrecimiento reparatorio, al manifestar que se consideran víctimas de Bisignano.

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Al tratarse de una instancia de mediación, la falta de acuerdo por parte de una sola de las víctimas impide cerrar el proceso por esta vía. Diversos damnificados rechazaron la oferta, por lo que las actuaciones regresarán a manos del fiscal Zorzano.

A partir de este escenario, la querella o la fiscalía pueden solicitar la citación a declaración indagatoria de los acusados. La resolución sobre esta medida depende del fiscal de la causa.