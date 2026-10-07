Costanera de Monte Hermoso: sin aportes de Nación ni Provincia, ¿sólo pagarán los frentistas o todos los contribuyentes?

La apertura de un diálogo entre el municipio y los vecinos de Monte Hermoso para analizar qué hacer frente al deterioro de la costanera dejó planteado un interrogante que, en definitiva, será clave para avanzar: quién deberá pagar las obras.

Para el desarrollador inmobiliario Pablo Rueda, el encuentro encabezado por el intendente Hernán Arranz fue un paso positivo. “Hace 40 años que voy a Monte Hermoso y nunca vi que se diera un diálogo así”, destacó.

Rueda explicó que durante la reunión aparecieron distintas posiciones: desde quienes consideran que los vecinos no deberían aportar dinero hasta quienes propusieron recurrir a un crédito bancario que permita financiar los trabajos y pagarlos durante varios años. “De una forma u otra, la plata la termina poniendo el vecino”, resumió en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 15 por LU2 y por el canal de streaming La Nueva Play.

La discusión, sin embargo, no pasa solamente por cuánto dinero habría que aportar, sino también por quiénes deberían hacerlo. Una de las alternativas apunta a que sean los propietarios frentistas al mar quienes afronten el costo, teniendo en cuenta que serían los principales beneficiados por una obra que frene el avance del mar.

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Pero otra postura sostiene que la costanera es un espacio de uso común y que, por lo tanto, el esfuerzo debería distribuirse entre todos los habitantes de Monte Hermoso.

“Algunos opinaban que tienen que poner los frentistas, que son los más perjudicados si el mar sigue avanzando, y otros decían: ‘Pará, la costanera es algo que lo usamos todos’”, explicó Rueda. En ese sentido, consideró que “todos disfrutamos, todos bajamos a la playa por un lugar de la costanera, todos caminamos por la costanera; si Monte está destruido y la costanera está destruida, perdemos todos”.

La primera condición, de todos modos, será conocer con precisión qué intervención necesita el frente costero. El Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), dependiente de la Universidad Nacional del Sur y el Conicet, trabaja en un estudio para analizar las corrientes, los vientos y el comportamiento del frente marino. “El objetivo es primero entender por qué pasó lo que pasó y después decir cuál sería la solución para enfrentar los próximos eventos”, señaló Rueda.

El sector más comprometido comprende unos 1000 metros, entre Alfonsín y Mendoza. La intención del municipio es avanzar durante los próximos meses con el proyecto y cuantificar su costo para, una vez finalizada la temporada de verano, comenzar eventualmente con los trabajos.

En ese escenario aparece otro dato determinante, ya que Nación y Provincia no serían una fuente de financiamiento para la obra.

Según contó Rueda, luego del temporal de mayo el intendente se comunicó con ambos gobiernos. “En Nación directamente le dijeron que ni mande una nota, porque no había fondos disponibles para este tipo de eventos”, afirmó. Y agregó que la Provincia tampoco cuenta actualmente con recursos suficientes.

Por eso, entre las alternativas surgió la posibilidad de solicitar un crédito bancario. Pero, como señaló Rueda, también en ese caso el costo terminaría recayendo sobre los vecinos.

“Si a todo el mundo le piden 100 dólares, todo el mundo va a decir que sí; ahora, si te piden 1000 ya va a haber menos, y si son 10.000 va a haber menos”, graficó.

La reunión contó con unos 60 participantes, una cifra que Rueda consideró insuficiente para representar a todo Monte Hermoso. Aun así, observó una “buena predisposición” y entendió que la respuesta dependerá, en buena medida, de que el monto final sea razonable.

“Si el importe es algo razonable, que la gente lo puede pagar, yo entiendo que la predisposición es buena”, concluyó.