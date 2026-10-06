Arranz: "Venimos a escuchar a los vecinos y a proponerles un proyecto para el frente de playa"

Luego de los hechos ocurridos en Monte Hermoso con las secuelas estructurales que dejó la última ciclogénesis, Hernán Arranz, intendente de la localidad, se juntó esta mañana en nuestra ciudad con vecinos que tienen propiedades en el balneario. El motivo de la reunión era informarle de los trabajos que se están realizando junto al Conicet y el IADO y dialogar con respecto a los trabajos que se tienen que realizar en el la costanera.

"Fuimos convocados por los propietarios de los departamentos y propiedades de Frente al Mar, por algo que nos moviliza a todos, que son las últimas ciclogénesis que hemos sufrido, y bueno, venimos a escuchar y proponer también, porque tenemos un trabajo hecho desde mayo hasta ahora, y vamos a ver qué sale de la reunión, nosotros tenemos un plan, obviamente, y lo queremos consensuar con los contribuyentes", indicó Arranz.

Marcos Fernández, secretario de obras públicas

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El intendente montermoseño indicó que todavía se están evaluando algunas cuestiones que tienen que ver con conseguir el financiamiento para las obras que son necesarias luego de lo ocurrido en el mes de mayo: "La propuesta la vamos a generar entre todos. Tiene mucho que ver con lo económico y con el trabajo que venimos haciendo, con Marcos (Fernández) a la cabeza y lo propuesto por el IADO y la Universidad del Sur, así que vamos a tratar de reunirnos con ellos para hacer un avance con respecto a conseguir los fondos para, de una vez por todas, plantear algo un poquito más robusto que le haga frente a la ciclogénesis", aseguró.

El proyecto definitivo no está elaborado todavía, se ha avanzado con los trabajos realizados por los profesionales, pero hay que tomar una decisión definitiva que se hará con el consenso del Comité de Emergencias de Monte Hermoso. Marcos Fernández, secretario de obras públicas, indicó: "Como dijo el Intendente, tenemos nuestro punto de vista, planteando cuestiones más técnicas desde el punto de vista de esto que se hablaba de lo duro y lo blando, pero bueno va a salir del consenso con el equipo de trabajo", aseguró.

La soluciones blandas y duras referencian a los materiales a utilizar y el tipo de obra que se tiene que realizar. Según lo expresado por los funcionarios ellos se inclinarían por algo más definitivo, pero será hablado con los vecinos y los profesionales: "Tenemos la idea de elaborar algo más robusto como usó el término el Intendente, así que bueno, es un poco lo que estamos planteando y que seguramente vamos a tratar de consensuar", indicó Fernández

Los vecinos esperando por la reunión

El cambio climático está afectando de manera acelerada los trabajos de prevención y de mantenimiento que debe realizar el Municipio de Monte Hermoso: "En el caso del equipo técnico de la Municipalidad, ha sido un giro de 180 grados de lo que veníamos trabajando. Teníamos ciclogénesis o grandes temporales cada 10 años, hoy los tenemos cada cuatro meses, así que claramente para nosotros cambió el punto de vista", afirmó el secretario.

El financiamiento de la obra es una de las preocupaciones principales y en este sentido Arranz fue contundente: "El plan consta claramente de un financiamiento que excede a las capacidades del municipio, que excede también las capacidades de provincia y de nación. Por eso vamos a reunirnos directamente con los propietarios", finalizó.