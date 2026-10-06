Robó en la cantina de un club y escondió la mercadería en un pozo

El hurto cometido en la cantina del club Once Corazones, de la localidad de Indio Rico, se esclareció ayer con el secuestro de la mercadería, que fue encontrada en un pozo del patio de la vivienda del acusado, según informó la Jefatura de Policía de Coronel Pringles.

El delito se cometió el pasado domingo, cuando un desconocido ingresó en el buffet-cantina de Once Corazones y se apoderó de packs de cervezas, vino, algunos comestibles, golosinas, algo de dinero y una cuchilla blanca.

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La Policía logró avanzar con la investigación y relacionó a un joven de 22 años con el hecho. Con las pruebas reunidas obtuvo una orden judicial de allanamiento en una vivienda de Libertador 550, de Indio Rico.

En el patio de la vivienda, escondido debajo de unos arbustos, y dentro de un pozo en la tierra, los uniformados pudieron secuestrar parte del material sustraído.

Además se secuestró una bolsa con un remito de papel con la inscripción Once Corazones y una lista de precios y cupones de socios de la entidad.

A unos cinco metros del pozo, entre pastizales, se pudo recuperar la cuchilla, con hoja de 25 centímetros de largo.

En cuanto al presunto autor, la Policía lo identificó como Valentín Emiliano Monzón, quien había sido aprehendido en agosto pasado por la tenencia de un arma de fuego en su domicilio, que en ese caso había sido allanado por una causa de lesiones (agencia Coronel Pringles).