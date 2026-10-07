Marcha por el doble crímen y mensaje de Julieta: “Él es el único culpable y se va a pudrir en la cárcel”

A un año del crimen de Myriam Velázquez y Mariana Bustos, familiares, amigos y vecinos volvieron a concentrarse este miércoles por la noche en la plaza, frente al municipio, para reclamar justicia. Con velas encendidas y carteles, realizaron una nueva marcha pacífica para recordar a las víctimas.

La convocatoria también sirvió para visibilizar otros reclamos. Entre las personas que participaron hubo familiares de otras víctimas y se observaron carteles pidiendo justicia por distintos casos, entre ellos el de Cristian Lucero.

El reclamo por Myriam y Mariana se transformó también en una expresión colectiva contra la impunidad y en acompañamiento a otras familias que atraviesan situaciones similares.

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“Si hay justicia para uno, hay justicia para todos”, “Una vida vale” y “Que se sepa la verdad”, fueron algunas de las consignas que pudieron leerse durante la movilización.

Julieta Benítez, esposa de Leandro y nuera de Myriam, aseguró que la causa se encuentra avanzada y que, según les informaron, el juicio podría iniciarse a comienzos del próximo año.

“Hoy la causa va avanzada; gracias a Dios está todo encaminado. No hay más culpables que Maximiliano Velázquez”, señaló con firmeza.

La familia espera una condena máxima para el acusado.

“Lo único que nosotros esperamos es una perpetua digna, máxima; si fuese doble sería genial. Porque nadie nos va a devolver lo que nos falta hoy en día”, expresó Julieta.

Pero el dolor por lo ocurrido también tuvo consecuencias que, según contó, atravesó especialmente a su hijo Tomás Bustos, de 7 años. Un mes después del hecho, el 22 de noviembre del año pasado, al niño le descubrieron un tumor ubicado entre el cerebro y el tronco encefálico. Julieta sostiene que toda la situación vivida por la familia también afectó al pequeño.

“Eso nos decían los médicos, que aparecen estas cosas. A mí me afectó mucho; una trata de hacer lo que puede porque soy mamá, esposa y tengo que sacar adelante a toda la familia. Lidiar con lo sucedido y el recuerdo permanente, pero también aforntar consecuencias no deseadas y que afectan a nuestros seres queridos”, relató.

En medio del dolor, Julieta contó que debió asumir el rol de sostén de su familia mientras atravesaba su propio duelo.

“Hacer el soporte y el aguante y llorar de noche y de día levantarte y seguir... Es difícil, duele mucho”, señaló.

También recordó a su suegra y habló del vínculo que mantenían.

“El problema lo tenía yo con mi suegra porque siempre discutíamos, pero era una persona extraordinaria y no tenía maldad, era muy servicial y la extrañamos, la queremos. No podemos olvidarnos de ella”, señaló.

Para la familia, el pedido sigue siendo el mismo y es que el caso llegue a juicio y que se aplique la máxima pena al acusado.

“Él (por Velázquez) es el único culpable y se va a pudrir en la cárcel”, afirmó Julieta, mientras familiares y vecinos volvieron a encender velas para reclamar justicia por Myriam y Mariana y acompañar a otras familias que también mantienen sus propios pedidos de justicia.