El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 8 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 8 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo estará nuboso y húmedo, con precipitaciones intermitentes, viento regular del sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará frío, húmedo y nuboso, con viento regular del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, por su parte, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 8 grados.