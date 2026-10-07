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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 8 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 8 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 12 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo estará nuboso y húmedo, con precipitaciones intermitentes, viento regular del sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará frío, húmedo y nuboso, con viento regular del sudeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, por su parte, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 8 grados.

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