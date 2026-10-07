Capturan a dos menores cuando intentaban robar una moto en el macrocentro

Dos menores de 14 y 16 años fueron aprehendidos este miércoles por efectivos de la Policía Local (UPPL), luego de ser sorprendidos cuando intentaban sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.40 en 19 de Mayo al 100.

Con la colaboración del Centro Único de Monitoreo, el personal policial capturó a ambos jóvenes en Fuerte Argentino al 700.

Además, durante el procedimiento se secuestró un destornillador que habría sido utilizado para violentar el tambor de arranque de una motocicleta Honda Wave.

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Intervienen la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, el Juzgado de Garantías del Joven N° 2, la Defensoría del Joven N° 3 y la Comisaría Segunda.