"Queremos confiar": la CGT cuestionó a la Justicia por la liberación del agresor de un gremialista

Luis Pérez, secretario general local del Sindicato de Dragado y Balizamiento, fue baleado durante esta semana

A través de un comunicado, la filial bahiense de la CGT cuestionó a la Justicia por haber liberado al hombre que había baleado a un dirigente gremial durante esta semana.

Fue a través de un documento titulado "Queremos confiar en la Justicia", que lleva las firmas del triunviro, Roberto Arcángel, Carlos De Boer y Raúl Oviedo.

"Hace poco más de 24hs. repudiábamos un hecho gravísimo de agresión con arma de fuego a un dirigente sindical, un hecho de violencia extrema que nos preocupa a todos", comienza diciendo la misiva.

"Pocas horas después recibimos la importante noticia de que la policía había realizado un gran trabajo y con gran celeridad detuvo a quien habría cometido el atentado", continúa el texto emitido desde la entidad ubicada en Mitre y Rodríguez.

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"Lamentablemente, a las pocas horas de la detención, nos anoticiamos que el delincuente fue liberado imponiéndole una restricción de acercamiento a la víctima por seis meses", subrayó la central gremial.

En ese sentido, desde la CGT plantearon que "quedamos a la espera de que intervenga de oficio el jefe de los fiscales, tal como lo hizo con un dirigente por haber golpeado una puerta con un cono de plástico en ocasión de una protesta, para que detengan nuevamente al delincuente y lo trasladen a un penal".

Se recuerda que Luciano Durán, de 50 años, había sido capturado por balear a Luis Pérez, secretario general local del Sindicato de Dragado y Balizamiento.

Luego de su liberación, se estableció que le regirá una prohibición de acercamiento por seis meses.