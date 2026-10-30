Fuerte colisión en Harding Green: una camioneta y un auto chocaron y hubo tres trasladados

Un choque entre una camioneta y un automóvil se produjo este viernes, alrededor de las 19.40, en la intersección de las calles Indiada y Gambartes, en el barrio Harding Green de Bahía Blanca.

Según detalló la policía, el siniestro involucró a una Toyota Hilux blanca, conducida por Rodrigo Sánchez, de 45 años, y un Renault Fluence gris, al mando de Rodrigo Brandán, también de 45 años.

En el automóvil viajaba como acompañante Verónica Díaz, de 48 años.

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Tras el impacto, se hizo presente personal policial y una ambulancia del SAME, que asistió a los involucrados y trasladó al conductor de la camioneta y al conductor y acompañante del automóvil al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. José Penna para su correspondiente evaluación médica.

El hecho fue caratulado como lesiones culposas y tomó intervención personal de la Subcomisaría de Harding Green.