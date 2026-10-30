¿Se viene un cambio inesperado? Qué anticipa el pronóstico para este sábado en Bahía Blanca

Una jornada con condiciones meteorológicas agradables, y una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados, se anuncian para este sábado en Bahía Blanca, de acuerdo con el informe elaborado por Satelmet.

Durante la mañana se espera tiempo fresco a templado, con cielo soleado y viento leve del noreste. La temperatura mínima será de 13 grados y la visibilidad se mantendrá buena.

Por la tarde continuará el buen tiempo, con condiciones cálidas y presencia de sol. El viento soplará levemente del sudeste y el índice de radiación ultravioleta será normal.

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Hacia la noche se prevé un descenso de la temperatura, con unos 18 grados para la medianoche, y un aumento de la nubosidad.

En Monte Hermoso y Pehuen Co se espera una jornada de fría a templada, con cielo soleado y temperaturas de entre 11 y 21 grados.

En la zona de Ventania también habrá sol y un ascenso de la temperatura, con registros que oscilarán entre los 7 y los 23 grados.

Guaminí tendrá cielo poco nuboso, poco cambio de temperatura y marcas de entre 12 y 24 grados.

En Viedma y Patagones se anticipa tiempo de frío a cálido e inestable, con una mínima de 12 y una máxima de 28 grados.