Más de 2 millones de personas participarán de la 52ª Peregrinación a Luján

La 52ª Peregrinación a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre y será una de las convocatorias más multitudinarias de los últimos años. Se estima que más de dos millones de personas participarán de la tradicional caminata, que este año se desarrollará bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos".

El recorrido, de aproximadamente 60 kilómetros, contará con un amplio operativo destinado a acompañar y asistir a los peregrinos durante todo el trayecto. Se dispondrán hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, puestos de provisión de agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario preparado para la celebración de las misas.

Durante las dos jornadas participarán alrededor de 6000 voluntarios, que estarán distribuidos a lo largo del recorrido para brindar asistencia a los caminantes.

En los últimos días, autoridades de distintos organismos de la provincia de Buenos Aires mantuvieron reuniones para coordinar el operativo. En ese marco, el Ministerio de Seguridad desplegará efectivos de distintas áreas, mientras que el Ministerio de Salud aportará hospitales móviles. Por su parte, el área de Desarrollo de la Comunidad brindará asistencia a los peregrinos.

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Refuerzos en el tren

Trenes Argentinos anunció un esquema especial de refuerzos para este fin de semana, con decenas de servicios adicionales entre Moreno y Luján.

Durante el sábado se incorporarán 16 frecuencias complementarias con partida desde Moreno hacia Luján. En sentido contrario, se despacharán otros 14 trenes para atender el flujo de peregrinos que participen de la caminata.

Para el domingo, jornada en la que se espera el mayor movimiento debido a la desconcentración, el operativo contará con 12 formaciones desde Moreno y 14 desde Luján.

Operativo especial de agua potable

AySA también formará parte del operativo y anunció un dispositivo especial para garantizar el acceso a agua potable de los fieles que participen de la peregrinación y se acerquen a la Basílica de Luján.

La empresa informó que pondrá a disposición 12 camiones cisterna, que estarán distribuidos a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del recorrido tradicional, desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta Luján. (NA)