LBB Bronce: Pellegrini-Sportivo Bahiense B, uno será finalista y el otro se despedirá de la temporada

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Pellegrini y Sportivo Bahiense B se juegan la clasificación a la final del segundo tramo correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, en el tercer partido de la serie semifinal que se disputa en el Daniel Rubio de Punta Alta, desde las 20, con arbitraje de Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

La otra serie ya quedó cerrada, con los dos triunfos de Caza y Pesca Huracán Médanos sobre Bahiense del Norte B.

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Para esta noche los locales no tienen a Nicolás Themtham (de viaje), mientras que regresa Santiago Fraysinnet.

La visita, por su parte, continúa sin Baltasar Wais (hombro), Bruno Guaglianone (desgarro en el cuádriceps) y Emanuel Moreno (tobillo), en tanto Gregorio Plunkett está duda, porque se encuentra de viaje y no es confirmado que llegue a tiempo.

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos en la temporada, con tres victorias para los puntaltenses y la última que quedó en poder del tricolor.

Los dirigidos por Juan Sergio Palumbo se impusieron 68-59 de visitantes, 89-67 de locales (ambos en fase regular) y en el partido que abrió la serie, también en el Daniel Rubio, 79 a 69.

Mientras que Sportivo, el último miércoles, festejó como local, 85 a 79.

En caso de ganar Pellegrini, se repetirá la final del primer tramo, en la que enfrentó a Caza y Pesca.

Como sigue

La definición, al mejor de cinco, comenzará el próximo domingo en escenarios neutrales.

En caso de ganar la serie los medanenses, automáticamente ascenderán a la LBB Plata, de lo contrario, habrá una final extra al mejor de tres.

El perdedor, en tanto, tendrá una segunda posibilidad de ascenso frente al penúltimo de la LBB Plata, que surgirá de la serie que están disputando Espora (2)-La Falda (0).