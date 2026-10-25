Select 12: Sur busca la clasificación en la doble jornada de cierre

Sur busca sellar la clasificación a la final por el ascenso. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

Con la doble jornada, mañana y tarde, llega a su término este domingo el torneo Select 12 Sur de rugby juvenil, que pone en juego un lugar en la final ante el ganador del grupo Norte por el ascenso en el campeonato Argentino.

El seleccionado de la Unión de Rugby del Sur, con dos victorias logradas el día viernes, marcha invicto y es uno de los candidatos a finalizar en el primer lugar junto con Chubut, el otro imbatido.

La URS jugará su primer compromiso ante San Luis desde las 10.30, mientras que a la tarde afrontará el último encuentro del día -podría ser decisivo- ante el XV chubutense (16.50).

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El programa de partidos en Sociedad Sportiva (La Carrindanga) abre esta mañana con Lagos del Sur-Tierra del Fuego a las 9.40.

Después de la presentación de Sur ante el XV puntano, jugarán Chubut-Tierra del Fuego (12.30).

Tras la pausa por el almuerzo para delegaciones, árbitros y dirigentes, la acción se reanudará a las 16 con el duelo Lagos del Sur-San Luis.

Sur-Chubut, en duelo de invictos y punteros del grupo (ambos con 9 puntos) marcará el cierre del certamen, que se juega a tiempo reducido (dos períodos de 20 minutos).

Los partidos serán emitidos por el streaming oficial del certamen a través del canal de Rugby Report en YouTube.

Por otra parte este domingo también se define el ganador del Select 12 Norte, que tiene desarrollo en el club Old Lions de Santiago del Estero.

A diferencia de lo que ocurre en el Sur, el ganador surgirá luego de instancias de semifinal y final.

Justamente, los cruces hacia la final serán Santiagueña-Misiones (a las 10) y Paraguay-Andina (11). La final va a las 17.

Estos duelos se podrán ver por el streaming oficial, a través de Noa Sports (vía YouTube).

Reválida B-C

Ayer se jugó uno de los partidos de la primera fecha de la Reválida B-C del Regional Pampeano de rugby.

Santa Rosa RC dio el primer paso al ganarle como visitante a Estudiantes de Olavarría por 26 a 8.