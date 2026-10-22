Gabriel Asnes salió del freezer y respondió: "Que venga el que tenga que venir", dijo el DT de Caza y Pesca

Caza y Pesca Huracán Médanos se convirtió en finalista del segundo tramo de la LBB Bronce y espera rival -Pellegrini o Sportivo B-, para disputar la serie que podría otorgarle el ascenso directo a la LBB Plata.

"Con el correr de los partidos y entrenamientos el equipo se fue encontrando, y no hay dudas que la llegada de Agustín Solomon le dio un toque de calidad que nos estaba faltando", destacó el entrenador Gabriel Asnes, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Tenemos un tridente de mitad de cancha de lujo (Solomon, Nico Sánchez y Juan Cruz Redivo). En Primera podrían ser jugadores de rotación -aseguró- pero no tengo dudas que en Segunda son titulares indiscutibles".

La defensa zonal ha sido, de alguna manera, un recurso al que apeló seguido Caza y Pesca. Y en esta serie, tuvo la ventaja que Bahiense B tiró 4-27 y 3-31 en triples.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ahora bien, el equipo también supo responder cuando necesitó plantarse con otras variantes.

"Me condiciona cuando un equipo tiene internos ágiles, que juegan por la línea de tres, situaciones con caída, y alejando al Flaco (Banegas) de la zona de confort es ganancia para los equipos rivales. Pero cuando tuvimos que ir a defensa individual nos ha ido muy bien, porque el equipo tiene carácter", resaltó Asnes.

Los medanenses respondieron de acuerdo con las expectativas generadas a partir de su conformación con nombres propios destacados para la categoría.

Ahora tienen tres posibilidades por delante para lograr el ascenso.

"Nosotros nos autopresionamos, pero también sabemos que el rival tiene que ganarnos cinco de ocho partidos y eso te hace estar tranquilo. En once partidos de la fase regular perdimos dos, las series del torneo anterior y este fueron 2-0 y siempre llegamos con un partido más de descanso que el rival", recordó.

Haber obtenido el primer tramo dejó la vara alta.

"Nos habíamos armado para esto, es así. Puede ser que nosotros nos saquemos presión o le metamos presión a otro equipo, pero sabíamos que, a la larga, estábamos en semifinales o final", reconoció el DT.

Y resaltó el material humano con el que cuenta: "Los jugadores tienen una tremenda mentalidad ganadora, son de mucha calidad y ya lo demostraron el torneo pasado, ganando un cuarto partido milagroso y el quinto jugaron a un nivel que no parecía un una final".

En la próxima instancia el rival será Pellegrini -a quien le ganaron la final del tramo- o Sportivo.

"Que venga el que tenga que venir. Con Pellegrini sería el séptimo partido en el año, ellos nos ganaron tres, uno por una diferencia muy amplia, y Sportivo nos ganó uno, que no estaba Banegas, es un equipo muy intenso... Si se pone en la balanza, hay un jugador de Pellegrini que no estaría en las finales porque se va a Estados Unidos...", analizó.

En tanto, también se refirió a su regreso a las canchas como entrenador de mayores.

"Estuve en el freezer mucho tiempo y que me den la posibilidad de dirigir un equipo y con esta calidad de jugadores me generaba algo de incertidumbre respecto de cómo iba a reaccionar, pero los jugadores te la hacen más fácil de lo que uno piensa", agradeció.

Uno de las limitaciones que generaba poder sumar jugadores era la distancia con Médanos, algo que se "acortó" gracias a la buena logística que armó la dirigencia.

"El club hizo un acuerdo con Macabi, así que entrenamos tres veces acá y un día vamos a Médanos. Y también hay clubes que nos facilitaron la cancha, como Alem, Villa Mitre y Altense. El año que viene será más fácil el armado del equipo, porque este año había que convencer a los jugadores para que vayan a Médanos y confíen en el proyecto", señaló Asnes.

Mirá la nota completa: