Unión Bahía perdió en suplementario frente a El Biguá y hoy mismo tiene revancha en Neuquén

Unión Bahía perdió frente a El Biguá (Neuquén), 66 a 62, en suplementario (58-58), en su primera salida en la Liga Nacional de Básquetbol Femenina.

El partido se disputó en El Nido y correspondió a la zona C de la Conferencia Sur.

Hoy el equipo dirigido por Julián Turcato vuelve a jugar, ante Independiente, desde las 21, en La Caldera, equipo que tiene a la bahiense Josefina Torruella.

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Bahía se fue al descanso largo 11 arriba (33-22) con parcial de 17-9, aunque después le hicieron un 20-10.

En un cierre sumamente parejo, Unión Bahía no pudo capitalizar en el suplementario el triple que le convalidaron -fuera de término- a Agostina Leguizamón, para empatar el partido en 58.

La figura del equipo ganador fue Julieta Tell, clave también en el suplementario con dos triples, completando 22 puntos (3-7 en triples, 3-7 en dobles y 7-8 en libres), más 7 rebotes, 5 recuperos y 3 asistencias.

Bahía estuvo errático con el tiro a distancia (3-22 en triples).

Individualmente tuvo 12 puntos, más 13 rebotes de Belén Tombesi; 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos de Agostina Leguizamón, más 11 puntos de Amparo Althabe, 8 de Delfina Álves y 11 rebotes, mientras que Isabella Roldán tomó 11 rebotes y convirtió 8 puntos.