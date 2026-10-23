Select 12: la Unión de Rugby del Sur debuta en casa con la ilusión de dar el salto

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La Unión de Rugby del Sur (URS) pondrá en marcha este sábado en Bahía el Select 12 Sur, el torneo nacional juvenil M17 que tendrá como escenario las instalaciones de Sociedad Sportiva, en La Carrindanga, y que reunirá a cinco seleccionados regionales en busca de un lugar en la definición por el ascenso al Campeonato Argentino Juvenil.

La competencia, organizada por la entidad bahiense con el acompañamiento de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la colaboración de Sociedad Sportiva, se extenderá hasta el domingo y marcará la primera vez que nuestra ciudad reciba este certamen. Recordamos que la URS ya organizó este torneo en Santa Rosa hace dos años.

Además del desafío deportivo que representa para el seleccionado local, la realización del torneo constituye una apuesta institucional de la URS, que tiene a cargo la organización de dos jornadas de actividad deportiva y su correspondiente logística con equipos de distintos puntos del país.

Tras el mismo objetivo

Junto con Sur participarán Tierra del Fuego, Valle del Chubut, Lagos del Sur y San Luis. Los cinco equipos jugarán bajo el sistema de todos contra todos y el que finalice en el primer puesto se consagrará ganador de la zona Sur. Además, accederá a la final nacional frente al vencedor de la zona Norte -prevista para el 15 de noviembre en Tucumán- cuyo vencedor será el campeón del Select 12 y ascenderá al Campeonato Argentino Juvenil 2027.

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Para Sur la posibilidad de dar el salto de categoría constituye uno de los principales objetivos deportivos. El combinado bahiense y regional buscará aprovechar la localía para avanzar en un camino que le permita volver a competir entre los mejores seleccionados juveniles del país.

"No tenemos dudas de que se puede lograr y hay que trabajar para eso", dijo en la semana Matías Bertoncello, entrenador principal de la URS, al referirse a la meta de recuperar terreno en la estructura nacional.

Sur M17 versión 2026.

El debut ante Lagos

Sur iniciará su participación hoy 10.30 frente a Lagos del Sur, luego del encuentro inaugural entre Tierra del Fuego y San Luis que abrirá el programa a las 9.40. La primera jornada continuará con Chubut-San Luis, desde las 12.30.

Para el debut el XV titular designado por el staff conformado por Matías Bertoncello (head coach), Mariano Marsili y Ernesto Farías (asistentes) será con 1. Gonzalo García (capitán), 2. Jeremías Pinzón Mercanti, 3. Lucio Pérez Jofré; 4. Antonio Gili y 5. Derek Troncoso; 6. Maximiliano Paillán (vice capitán), 7. Benjamín Lirio, 8. Juan José Yáñez; 9. Benjamín Gaitán y 10. Gonzalo Bader; 11. Valentín Cardoso, 12. Lautaro Di Toto, 13. Manuel Argüello, 14. Bautista Bouviez; 15. Jerónimo Lucero.

Por la tarde el seleccionado de la URS volverá a presentarse ante Tierra del Fuego, a las 16, mientras que Chubut y Lagos del Sur cerrarán el bloque de partidos a las 16.50.

El domingo se disputará la segunda jornada, también en Sociedad Sportiva. Sur enfrentará a San Luis a las 10.30 y cerrará su participación ante Valle del Chubut, a las 16.50.

En tanto, el sábado habrá actividad de desarrollo para los juveniles: se jugará un encuentro intercentros de la categoría M16 entre Sur y Chubut, en las instalaciones del club Universitario.

El equipo de la URS que ganó su zona en el Select 12 por última vez, en Villa Carlos Paz (2021).

Con representación regional

El plantel de Sur M17 combina jugadores de clubes bahienses con representantes de distintas localidades de la región, una característica que refleja el alcance territorial de la unión bahiense.

La preparación incluyó entrenamientos en diferentes escenarios y partidos amistosos, con el objetivo de consolidar el funcionamiento colectivo, facilitar la adaptación de los juveniles al trabajo de un seleccionado y consolidar la identidad hacia la camiseta.

Con el respaldo de la localía y el impulso de una organización que vuelve a poner a Bahía Blanca en el calendario nacional del rugby juvenil, Sur afrontará desde hoy un desafío exigente: competir por el título del Select 12 y mantener vivo el sueño de dar el salto a una categoría superior.

Sistema de disputa

Los equipos compiten todos contra todos y se establece el posicionamiento por mayor cantidad obtenida de puntos de partido.

Cada cotejo tendrá una duración de 40 minutos, dividido en dos períodos de 20 minutos, con un descanso intermedio de 5 minutos.

Cada partido otorgará: 4 puntos por partido ganado, 2 por empate y 0 por derrota. Habrá adicionales de un punto (bonus ofensivo/defensivo) para el equipo que obtenga 4 o más tries respecto del rival y para el que pierda por 7 o menos puntos de diferencia.

El tiempo de tarjeta amarilla será de 5 minutos. Habrá protocolo de tormenta eléctrica y criterios de desempate a aplicar llegado el caso.

Un poco de historia

La primera edición del Argentino juvenil se disputó en 1972 y estuvo abierta a jugadores de hasta 21 años.

Así como hoy Sur tiene a entrenadores de diferentes clubes -se incluyen también los que trabajan para el Centro de Desarrollo como Mariano Minnaard, Lisandro Flores y Diego Samuel-, en aquel primer Argentino el armado del seleccionado bahiense quedó en manos de cuatro personas muy conocidas de nuestro rugby: Pedro Petersen, Héctor Bertoncello, Carlos Franchini y Oscar De Marco. Luego, como entrenador se designó a Martín "Fachenzo" Martínez, mientras que Raúl Infante -entonces titular de la URS- viajó como presidente de la delegación a Comodoro Rivadavia.

Para el debut ante Austral fueron elegidos en Sur los siguientes jugadores: Achinelly, C. Guevara, Gómez Vega, D. Guevara, Annibali, Romano, Bermejo, Dillon, Hitce, Recchi, Ganuza, Raineri, Susbielles, Podestá y Quaglia. Como suplentes participaron M. Cambiagno y Rouco Oliva.

Sur le ganó a Austral de visitante (triunfo 21-6) el 1 de octubre de 1972 y fue eliminado al caer de local ante Rosario (29-4) el 12 de octubre.

Rosario fue el campeón.