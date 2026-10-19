Plantel confirmado: el equipo que presentará la URS en el Select 12 de Bahía

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

La Unión de Rugby del Sur confirmó anoche el plantel definitivo del seleccionado M17 que disputará el Select 12 Sur desde el viernes venidero en nuestra ciudad.

El certamen se llevará a cabo en las instalaciones de Sociedad Sportiva (La Carrindanga) y se jugará el viernes y el domingo. El sábado habrá un amistoso intercentros entre Sur y Chubut en el club Universitario (complejo Héctor Gatica).

El debut del combinado de nuestra ciudad se producirá el viernes ante Lagos del Sur (Bariloche y El Bolsón) a las 10.30, luego del partido inaugural que animarán Tierra del Fuego-San Luis.

El staff de la URS, encabezado por su head coach Matías Bertoncello, contará con un equipo de 26 jugadores más cuatro reservas. Lo componen juveniles tanto de los clubes bahienses como de la región.

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Entre los forwards están Santiago Adad (Sociedad Sportiva), Juan Cruz Avit (Sociedad Sportiva), Gonzalo García (Sociedad Sportiva), Antonio Gili (Sociedad Sportiva), Tomás González (Universitario), Lucas Graff (Coronel Suárez RHC), Adolfo Jolly (Santa Rosa Rugby), Benjamín Lirio (Sociedad Sportiva), Bruno Maceratesi (Universitario), Máximo Paillan (Universitario), Lucio Pérez Jofre (Argentino), Jeremías Pinzón Mercanti (Argentino), Santiago Teti (Sociedad Sportiva), Derek Troncoso (Sociedad Sportiva) y Juan José Yañez (Sociedad Sportiva).

El cupo de backs lo conforman Manuel Argüello (Tres Arroyos RHC), Gonzalo Bader (Santa Rosa Rugby), Matteo Bertoncello (Sociedad Sportiva), Bautista Boviez (Sociedad Sportiva), Valentín Cardoso (Argentino), Lautaro Di Toto (Sociedad Sportiva), Benjamín Gaitán (Sociedad Sportiva), Tobías Longobardi Miranda (El Nacional), Jerónimo Lucero (Sociedad Sportiva), Joaquín Meschini (Sociedad Sportiva) y Stefano Gael Rumi Pacheco (Argentino).

Como reservas -jugadores a disposición ante alguna baja o contingencia- estarán disponibles Bautista Trujillo (Tres Arroyos RHC), Santiago Custodio (Argentino), Genaro Grecco (Argentino) y Facundo Pérez Cossy (Universitario).

Camino al XV

El último sábado se llevó a cabo la segunda fecha del torneo Camino al XV de rugby femenino de mayores, que tuvo como sede el complejo del club Puerto Belgrano RHC.

Como se juega a nivel amistoso, las anfitrionas sumaron algunas jugadoras que no llegaban a completar equipo en los otros participantes, bajo la premisa de que todas las jugadoras puedan tener rodaje más allá del número de integrantes.

Los resultados fueron los siguientes: Puerto Belgrano/Punta Alta/Sol de Mayo 41-Santa Rosa RC 0, Palihue 49-Universidad Nacional del Sur 0, Puerto Belgrano/Punta Alta/Sol de Mayo 26-Universidad Nacional del Sur 0 y Palihue 41-Santa Rosa RC 0.