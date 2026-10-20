“Lo que hicieron fue muy cruel”: buscan llevar a juicio a los sospechosos de atacar a una yegua

La investigación por el brutal ataque a una yegua en Coronel Dorrego avanzó con dos allanamientos simultáneos y el secuestro de elementos que podrían resultar clave para esclarecer el hecho. Así lo confirmó Santiago Garrido, secretario de la Fiscalía General de Bahía Blanca, quien sostuvo que buscarán que los sospechosos afronten un proceso judicial.

“Se pudo de alguna manera sindicar a dos personas como sospechosas del hecho y, a través de un pedido que hicimos a la Justicia de Garantías, pudimos realizar dos allanamientos”, explicó Garrido. Uno de los procedimientos correspondió al fuero de mayores y el otro al de menores, debido a que uno de los señalados sería menor de edad.

En los domicilios se secuestraron teléfonos celulares, prendas con manchas hemáticas y cuchillos que podrían haber sido utilizados en el ataque. El análisis de las comunicaciones y de los demás elementos permitirá avanzar en la investigación y determinar las eventuales responsabilidades.

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El funcionario, que a su vez encabeza el equipo de lucha contra el maltrato animal, también señaló que resta tomar declaración a un testigo que podría aportar precisiones sobre la identificación de los sospechosos. Según indicó, su versión coincide con la del denunciante, quien habría mantenido un conflicto con ellos momentos antes del episodio. La principal hipótesis es que la agresión al animal se produjo como una venganza por esa situación previa.

Garrido describió la gravedad de las lesiones sufridas por la yegua y las consecuencias que puede tener una fractura en esa zona. “Un caballo con el hocico quebrado se le complica muchísimo tanto la respiración como la alimentación. Lo que hicieron fue muy cruel”, explicó, en diálogo con Panorama, por LU2.

De acuerdo con el relato del funcionario, primero habrían golpeado al animal con un elemento contundente hasta quebrarle el hocico y, posteriormente, lo habrían atacado con un objeto cortante. “Es realmente muy grave”, remarcó.

El caso se investiga como maltrato animal en su modalidad de crueldad, por los sufrimientos innecesarios ocasionados. Garrido aclaró que, por el momento, no advierten un delito contra las personas vinculado con una extorsión, sino una agresión que habría estado motivada por el enojo y un conflicto previo.

El secretario de la Fiscalía General planteó su preocupación por las penas previstas para este tipo de delitos y anticipó que dialogarán con el fiscal interviniente para evaluar cómo avanzar. Como los sospechosos no registrarían antecedentes, podrían plantearse medidas alternativas al juicio.

Sin embargo, consideró que sería importante que el caso llegue a esa instancia. “Intentar ir a juicio, que por lo menos este hecho pase ante un juez y estas personas de esa forma también reflexionen un poco más de lo que hicieron”, sostuvo.

Por otra parte, indicó que recibieron información sobre la posible existencia de un video del ataque, aunque aclaró que todavía no fue confirmado. La persona que habría aportado ese dato aún no declaró por temor, debido a que los sospechosos serían conocidos en el ambiente rural y ecuestre de la zona.

Finalmente, Garrido señaló que en Bahía Blanca se reciben alrededor de 120 denuncias anuales por maltrato animal, una cifra que se mantiene relativamente estable en la última década. Aclaró que la repercusión de episodios especialmente crueles no implica necesariamente un aumento de estos hechos, pero sí permite instalar el tema en la agenda pública y promover la concientización.