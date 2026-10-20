Paro docente: otro gremio se suma a la interrupción de clases pese al aumento salarial

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) definió otras 48 horas de paro en un contexto que tiene una paritaria cerrada por mayoría, por lo que los alumnos cuyos docentes adhieran volverán a perder un día de clases

Esta decisión se llevó adelante en un escenario en donde los otros cuatro gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense aceptaron la propuesta del Gobierno provincial,

La organización que conduce Liliana Olivera rechazó el ofrecimiento y anunció una primera jornada de huelga para este jueves 22 de octubre.

El Congreso Extraordinario del gremio aprobó la medida por amplia mayoría y dejó en manos del Consejo Directivo la fecha de las otras 24 horas.

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Una decisión que la deja aislada dentro del Frente

AMET, SADOP, SUTEBA y UDOCBA aprobaron la oferta salarial. La FEB fue la única de las cinco organizaciones del Frente que la rechazó.

Ese dato no elimina su derecho a reclamar, pero obliga a discutir la proporcionalidad de la respuesta: cuatro gremios consideraron aceptable el acuerdo y uno decidió profundizar el conflicto con dos jornadas más sin clases.

La diferencia entre las conducciones sindicales terminará trasladándose a las escuelas y a los hogares. Los alumnos perderán horas de enseñanza y las familias deberán reorganizar sus actividades para afrontar otra interrupción del calendario escolar.

Qué se acordó y cuándo se cobra

La propuesta presentada por el Gobierno de Axel Kicillof contempla un incremento del 3% para octubre y otro del 3% para noviembre, ambos calculados sobre los salarios de septiembre.

El primer tramo se cobrará con los haberes que se pagan en noviembre y el segundo, en diciembre. Como la aceptación mayoritaria se produjo antes del cierre del sistema de liquidaciones, el aumento de octubre podrá percibirse el quinto día hábil de noviembre.

El Ejecutivo también asumió el compromiso de reabrir la paritaria en diciembre de 2026. Es decir, el acuerdo incluye una próxima instancia de negociación para volver a discutir los salarios antes de terminar el año.

En ese escenario, la FEB eligió una medida de fuerza de 48 horas aun con el incremento confirmado y una nueva convocatoria comprometida. La discusión pasa, entonces, por cuánto puede aportar otra huelga y cuánto les cuesta a quienes vuelven a quedarse sin clases.

Los argumentos del gremio

Olivera sostuvo que la propuesta resulta insuficiente para comenzar a recomponer los salarios y señaló que el último incremento se cobró en agosto. Según explicó, la decisión surgió de consultas realizadas en toda la provincia.

La FEB también reclamó por la sobrecarga de tareas y el deterioro de las condiciones laborales. Ante el Gobierno nacional, exige la restitución del FONID y un mayor presupuesto educativo; además, plantea la defensa de los fondos del IPS y del IOMA.

Son reclamos que merecen respuesta. Pero su existencia no vuelve incuestionable cualquier medida de fuerza ni exime a la conducción sindical de explicar por qué considera necesario volver a interrumpir las clases en estas condiciones.

El acta salarial, además, incorpora medidas destinadas a reducir tareas administrativas: las escuelas primarias y secundarias podrán optar por el Boletín Digital, y los niveles Inicial y Primario podrán registrar la asistencia mediante un aplicativo. Su efectividad deberá evaluarse en la práctica, pero forman parte de las respuestas incluidas en la negociación.

Otra vez, el costo llega al aula

El paro llegará apenas una semana después de la huelga del jueves 15 de octubre, cuando el Frente de Unidad Docente reclamó la reapertura de la paritaria. La negociación se realizó, hubo una propuesta y cuatro de las cinco organizaciones la aceptaron.

La FEB consideró insuficiente el resultado y decidió volver al paro. Puede cuestionar el porcentaje, exigir una recomposición mayor y sostener sus diferencias. Lo que también corresponde es poner bajo discusión una estrategia que vuelve a cargar sobre los alumnos el costo inmediato del desacuerdo.

El aumento se cobrará y la paritaria volverá a abrirse en diciembre. Las clases que se pierdan este jueves, en cambio, requerirán una respuesta que la convocatoria al paro no explica cómo garantizar.(DIB)