Villa Rosas: discutió por un auto estacionado, le disparó a su sobrino y amenazó a un vecino

Un jubilado de 73 años fue arrestado esta tarde por la policía luego de efectuar disparos con un arma de fuego contra su propio sobrino y amenazar de muerte a un joven que intentó intervenir en la discusión.

El hecho se registró alrededor de las 15 en la intersección de las calles Emilio Rosas y 1810, cuando un llamado de emergencia al 911 alertó sobre la presencia de una persona armada en la vía pública.

Según mencionaron fuentes policiales, todo se inició cuando un hombre de 50 años se acercó a la vivienda de su tío, identificado como Adelmo Aldo Maina (73), para pedirle que retirara un vehículo en mal estado que se encontraba estacionado en la calle y obstaculizaba la zona.

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El acusado extrajo un revólver y realizó dos disparos en dirección de su sobrino, aunque afortunadamente no logró impactarlo.

Un vecino de 24 años intentó mediar en el conflicto, pero Maina volvió a sacar el arma y lanzó amenazas de muerte contra ambos hombres.

Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la aprehensión del acusado, aunque el arma de fuego utilizada no fue hallada en poder del aprehendido ni entre sus pertenencias.

Por tal motivo, se solicitó la intervención de Policía Científica para llevar a cabo el relevamiento de pruebas y las pericias correspondientes en el lugar de los hechos.

Maina quedó a disposición de la UFIJ Nº 15, por los delitos de "abuso de armas" y "amenazas agravadas".