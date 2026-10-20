48 horas sin clases: el Suteba anunció un paro y una jornada de protesta en reclamo por las paritarias

La filial bahiense del gremio Suteba anunció que este miércoles se sumará al paro provincial docente por 24 horas, en tanto que el jueves realizará una jornada de protesta, por lo que una vez más numerosos establecimientos públicos de los niveles Inicial, Primario y Secundario de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente interrumpida, según la cantidad de adhesiones a ambas medidas de fuerza.

"Ante paritaria inconsulta, la lucha continúa. 48 hs de medidas de fuerza: Miércoles 21/10: Paro docente. Jueves 22/10: Jornada de protesta con constancia gremial cubre el día. Medidas votadas en el Plenario Provincial de Delegadxs, convocado por Seccionales Conducción Multicolor, y definidas en mandatos por escuela", anunció el sindicato desde sus redes sociales.

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El calendario escolar llegará de esta manera a 28 jornadas sin clases en lo que va de 2026 en Bahía Blanca, producto de distintas medidas de fuerza -paros, jornadas o asambleas impulsadas por los diferentes gremios.

El Suteba Bahía Blanca interrumpió el Ciclo Lectivo cuatro veces en marzo (los días 2, 3, 9 y 10); tres en abril (17, 21 y 29); otros tres en mayo (7, 12 y 20); tres más en junio (9, 18 y 30); dos en julio (14 y 15); cuatro en agosto (4, 6, 25 y 26); y uno en septiembre (18).

A esas jornadas se suman las huelgas llevadas adelante por la Sección Educación de ATE (24 y 25 de junio, y 30 de septiembre), el paro nacional de la CTERA (3 de agosto) y el provincial del Frente de Unidad Docente Bonaerense (1 y 15 de octubre).