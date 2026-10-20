La pérdida de agua en Brandsen al 700 cumple ocho meses y empeora día a día

La histórica pérdida de calle Brandsen al 700 suma un nuevo capitulo con un aumento considerable de afluencia del líquido que está complicando sobremanera a los vecinos del lugar, debido a que está ingresando a los domicilios y produciendo hundimientos.

"El domingo ya salía con mayor intensidad y ayer ya fue insostenible, me llamó la señora que cuida a mi mamá para decirme que el agua estaba entrando a la casa y tuve que improvisar una especie de muro para desviarla", dijo Alejandro Papasidero.

"La pérdida ya lleva ocho meses y me está hundiendo el contrapiso del terreno, ya no sabemos que hacer, porque encima ahora sale cada vez más. Desde ABSA nos dijeron que tienen que encamisar todo desde calle San Martín hasta el entubado, pero la obra se demora y acá ya estamos teniendo problemas, no podemos entrar las camionetas, tenemos que hacer todo con mucho cuidado y en mi negocio obviamente esto me perjudica el día a día", aseguró.

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El inconveniente comenzó el 18 de febrero, sobre el carril derecho en dirección ascendente hacia el barrio Bella Vista. En ese punto, el agua empezó a brotar con fuerza, a modo de géiser. Ante los reclamos insistentes de los vecinos, personal de ABSA se presentó en el lugar, pero solo colocó un caño para reducir el caudal de la pérdida. En este momento, esa contención está cediendo y el agua empieza a salir con más intensidad.

"Hace un mes tuvimos que pedir un camión atmosférico porque se nos estaban tapando las cloacas y esto tiene que ver con el inconveniente en la calle. Ya hicimos carta documento, mandamos a ABSA, pero es como tirar un puente en la luna, nadie dice nada, nadie te da bolilla, pero bueno, no solamente por lo nuestro, sino porque, vos fíjate lo que es la calle Catriel, está inundada de agua, todo para el lado del Entubado", indicó Alejandro.

"La cantidad de agua que se pierde es terrible, nosotros necesitamos el agua para los trabajos, y nos disminuye el caudal producto de esto y bueno, ya no sabemos más qué hacer", se resignó Papasidero.

En el mes de agosto, una comerciante del lugar había elevado su queja indicando que se le estaba agrietando incluso la vereda: "Hay grietas en el cordón de la vereda en las que también sale agua. Esta parece ser de la red, porque sale limpia. No quiero ni imaginar la cantidad de agua que se ha desperdiciado y que está generando todo este tipo de problemas", sostuvo Sofía a La Nueva.

En el caso de la marmolería la situación es similar: "Se están rajando las paredes, ha salido un montón de agua acá, y hoy tiene que entrar un camión con material y así no va a poder hacerlo por esta cuestión del acceso que se está debilitado. No se que vamos a hacer", finalizó.