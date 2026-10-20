Un llamado al 911 evitó la muerte de un joven de 28 años

El servicio del 911 fue clave para evitar que un joven pusiera en riesgo su salud. El Comando de Patrullas de la ciudad intervino inmediatamente luego de ser alertados sobre la situación.

El procedimiento se registró alrededor de las 00:30 horas de hoy, luego de que una amiga del joven se comunicara con el servicio de emergencias, alertando que éste se había despedido de ella y le había manifestado sus intenciones de quitarse la vida.

Ante esto efectivos del Comando de Patrullas acudieron inmediatamente al domicilio, donde constataron que el joven se encontraba solo en el interior de la vivienda.

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Al intentar establecer contacto y no recibir respuesta, ante la posibilidad de que su vida estuviera en peligro, debieron forzar la puerta de acceso.

Una vez dentro actuaron de inmediato, logrando ponerlo a resguardo, ya que se encontraba en una circunstancia que podía tener consecuencias fatales.

Posteriormente, personal del servicio de emergencias médicas acudió al lugar y dispuso su traslado en ambulancia al Hospital Dr. José Penna, donde quedó para su correspondiente evaluación y atención médica.

De acuerdo con la información inicial, el joven se encontraba consciente y sin riesgo de vida al momento del traslado.

La rápida intervención del personal policial, sumada al oportuno aviso de su amiga al servicio de emergencias, resultó fundamental para brindar asistencia inmediata y preservar la vida del joven.

Ante cualquier hecho o sospecha de una posible condición de riesgo de la salud de otra persona podés comunicarte al 911 que atiende las 24 horas los 365 días del año.

El Municipio lleva adelante el Programa Integral de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Adicciones que bajo diversas estrategias y líneas de acción, realiza un abordaje comunitario para acompañar a niñas, niños, jóvenes y personas mayores y sus entornos. Ante cualquier situación de riesgo comunicate al Departamento de Salud Mental a través del 2914261642 o acercarte a Zelarrayán 850. También está disponible la línea de atención por ludopatía: 0800 222 5462.