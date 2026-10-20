El grupo de estudiantes que consiguió el segundo puesto a nivel nacional

Un equipo integrado por estudiantes de la Universidad Nacional del Sur (UNS) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) obtuvo el segundo puesto a nivel nacional y el primero en Bahía Blanca en el área Impacto Social del Rally Latinoamericano de Innovación 2026.

El grupo, denominado Nonabeach, presentó una propuesta orientada a la reutilización del aceite doméstico y contó con el asesoramiento del profesor Miguel Ángel Di Cianni.

El equipo estuvo conformado por Melanie Astolfi, Rocco Azzolina, Luciano Nervo Xotta, Martín Schmir, Jerónimo Pirola Ginóbili, Guadalupe Maldonado Serier, Fabricio Ortiz, Lautaro Peters y Joaquín San Juan. Pirola Ginóbili es el único integrante que cursa sus estudios en la UTN; los demás pertenecen a la UNS.

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La iniciativa se destacó entre los proyectos presentados en la categoría, que busca impulsar soluciones innovadoras frente a problemáticas sociales y ambientales.

El resultado ubicó a los representantes de las casas de Altos Estudios locales entre los equipos más destacados del país en una categoría que propone abordar problemáticas sociales y ambientales mediante soluciones innovadoras. Además, significó el mejor desempeño de la sede bahiense en esa área.

La actividad se llevó a cabo entre viernes y sábado pasados en la Casa de la Cultura de la UNS, ubicada en avenida Alem 925, y se prolongó durante 28 horas consecutivas y de manera simultánea en las distintas sedes de los países participantes.

Nonabeach trabajó sobre el desafío número 7, centrado en la reutilización del aceite doméstico, una cuestión vinculada con la gestión de residuos y la protección del ambiente. La propuesta fue presentada mediante un informe y un video en el que el equipo expuso su iniciativa, disponible en YouTube.

La clasificación nacional del área Impacto Social quedó encabezada por el equipo Desucho, de la sede Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), que obtuvo el primer lugar con una propuesta sobre protección y fomento de los polinizadores.

El segundo puesto fue para Nonabeach, de la Universidad Nacional del Sur, mientras que el tercer lugar correspondió a E.A.B.M.O.D.E.L., de la Universidad Nacional de La Matanza, sede San Justo, que abordó el desafío de darles una segunda vida a los motores eléctricos domésticos.

Una propuesta para aprovechar un residuo doméstico

La reutilización del aceite usado en los hogares constituye un desafío ambiental debido a los inconvenientes que puede ocasionar su eliminación inadecuada. Cuando se vierte en los desagües, puede generar obstrucciones en las redes de saneamiento y contribuir a la contaminación del agua.

Frente a esa problemática, la búsqueda de alternativas para recuperar y aprovechar este residuo forma parte de las iniciativas que apuntan a reducir el impacto ambiental y promover hábitos de consumo más responsables.

El Rally Latinoamericano de Innovación propone precisamente que los estudiantes universitarios transformen ideas en respuestas concretas. Para ello, los participantes deben analizar los desafíos planteados, trabajar en equipo, elaborar una propuesta y comunicarla de manera clara.

La experiencia combina creatividad, conocimientos técnicos y colaboración entre estudiantes, con el objetivo de desarrollar soluciones que puedan responder a necesidades reales de la sociedad.

En ese contexto, el desempeño de Nonabeach representó un reconocimiento al trabajo de los diez integrantes y a la participación de las Universidades en una competencia que vincula la formación académica con la innovación y el compromiso social.

El segundo puesto nacional y el primer lugar en Bahía Blanca marcaron así un resultado significativo para el equipo, que consiguió llevar una problemática cotidiana al ámbito de una competencia internacional y ubicar su propuesta entre las tres mejores del país en el área Impacto Social.