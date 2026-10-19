Cuatro detenidos en un operativo policial: secuestraron una pistola y varias municiones

Cuatro hombres fueron detenidos este lunes durante un operativo policial llevado a cabo en el macrocentro de Bahía Blanca.

Se trata de Luciano Alfredo Canevari, de 32 años, y Matías Sebastián Canevari (18), quienes fueron aprehendidos por amenazas agravadas y tenencia de armas de fuego, luego de que la policía secuestrara una pistola calibre 22 y más de 100 municiones.

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En tanto, Esteban Durán Polanco, de 33 años, y Maximiliano Silveri (36), fueron detenidos porque registraban requerimientos judiciales pendientes.

El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 20, con la participación de efectivos del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera, el Escuadrón de Caballería y personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El procedimiento que derivó en el secuestro del arma tuvo lugar en Undiano al 300, luego de un llamado al servicio de emergencias 911.

Según informaron fuentes policiales, los hermanos Canevari habrían intentado agredir momentos a una persona de 34 años, en el marco de un conflicto por problemas personales.

Allí se secuestró una pistola automática calibre 22 y más de 100 municiones que estaban en poder de los sospechosos.

Interviene la UFIJ N° 15 del DJBB.

Asimismo, en el mismo operativo se detuvo a Esteban Durán Polanco, quien registraba una captura activa por una causa por robo, además de Maximiliano Silveri, sobre quien pesaba un requerimiento judicial por infracciones a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031.

Ambos pedidos correspondían al Departamento Judicial Bahía Blanca.