Detuvieron a un hombre por portación de armas y estupefacientes

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada del martes a un hombre que portaba un arma de fuego y tenía cocaína en su poder. Además, se trasladó a un segundo, por averiguación de paradero y antecedentes.

En medio de un operativo de rutina se demoró a dos personas, una de 31 años de edad y otra de 28. La primera fue identificada como Cristian Carontti Peña, quien estaba a bordo de una Honda 150 GLH. Al inspeccionar el rodado, se encontró un arma de fuego marca Browning calibre 11.25 mm, la cual tenía en su cargador siete municiones.

Una vez trasladado a la dependencia policial, se constató que además llevaba en su poder una bolsa de nylon con clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenido también por portación de estupefacientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El hombre de 28 años, cuyo paradero no fue revelado, tenía en su poder dos celulares del que no pudo comprobar pertenencia, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para poder identificarlo.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Quinta, con intervención de las UFIJ N.° 15 y N.° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.