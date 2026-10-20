Cayó un hombre sospechado de robar radiadores de vehículos

La Policía arrestó hoy a un hombre de 34 años, acusado de ingresar en una propiedad ajena tras dañar un cerco perimetral, y se sospecha que sería autor de distintos robos de radiadores.

Se lo identificó como Marcos Andrés Amorena, quien fue capturado por personal del Comando de Patrullas, la comisaría Quinta y la subcomisaría de General Daniel Cerri.

El procedimiento se registró alrededor de las 7.30, cuando se descubrió al acusado en un inmueble de Líbano al 5.800, luego de que un transeúnte advirtiera la presencia del presunto ladrón y diera aviso al 911.

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Al arribar al lugar, los efectivos policiales localizaron a Amorena en el interior de la vivienda, donde se encontraba con diversas herramientas utilizadas para tareas de desarme, procediendo a su inmediata aprehensión.

A partir de las tareas investigativas y del análisis de distintas cámaras, el hombre está siendo investigado como supuesto autor de diversos hechos contra la propiedad cometidos bajo una modalidad similar.

"Es una investigación de hace dos semanas a la fecha, sobre uno o dos individuos que venían robando radiadores, con foco en maquinarias en desuso, camiones o tractores", comentó un investigador.

En ese sentido, las prendas de vestir que llevaba colocadas al momento de su aprehensión coincidían con las observadas en las filmaciones incorporadas a las causas.

También se procedió al secuestro de una motocicleta Guerrero Trip 110, de color rojo, rodado que habría sido utilizado como medio de transporte en otros hechos delictivos investigados en jurisdicción de las comisarías Quinta y Séptima.

De esta manera, el procedimiento permitió avanzar en la investigación de una serie de delitos contra la propiedad registrados en distintos sectores de Bahía Blanca, cuya presunta vinculación con el aprehendido continúa siendo materia de investigación.