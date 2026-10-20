Por obras de pavimentación y acueducto: cuáles son los cortes de calles programados para estos días

Una serie de cortes de tránsito programados en distintos sectores de la ciudad, debido a la ejecución de obras viales y de infraestructura, que se extenderán durante los próximos días, dio a conocer el municipio.

Hasta este miércoles permanecerán interrumpidas las calles Necochea y Sócrates, por tareas de bacheo, y la intersección de Drago y Chubut, debido a trabajos de empalme y reparación de pavimento.

En tanto, hasta el domingo 25 continuará el corte en Zelarrayán y Felipe Varela, donde se ejecuta la obra del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. Por este motivo, el desvío vehicular se realiza desde las calles El Resero y Facundo Quiroga.

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Las obras también generan modificaciones en los recorridos del transporte público, ya que la línea 500, en el trayecto de Sesquicentenario a White, circula por Paraguay, Zapiola, 19 de Mayo, Mitre y Sarmiento.

Por su parte, la línea 509, lo hará en el recorrido desde Klostermann y Castelli hacia Rojas y Garay, desvía por Zelarrayán, Quiroga, Mitre, El Resero y nuevamente Zelarrayán. En el regreso, circula por Zelarrayán, El Resero, Mitre, Quiroga y nuevamente Zelarrayán.

El cronograma contempla además nuevas interrupciones para los próximos días, como el jueves, de 10.30 a 14.30, en Mitre al 300 debido a tareas de elevación de pallets de hormigón.

En tanto, el sábado, de 7.30 a 16, se interrumpirá la circulación por trabajos con la grúa en la intersección de Euskadi e Yrigoyen.