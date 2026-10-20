El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 21 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 21 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.
Durante la mañana el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones intermitentes, viento moderado del noreste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Por la tarde el tiempo estará inestable con algunas precipitaciones y viento leve del noreste rotando al este. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, finalmente, estará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 13 grados.