El pronóstico: así estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 21 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo se presentará nuboso con precipitaciones intermitentes, viento moderado del noreste y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo estará inestable con algunas precipitaciones y viento leve del noreste rotando al este. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, finalmente, estará nubosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 13 grados.