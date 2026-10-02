Robo de boqueteros: sobreseyeron a un hombre que fue detenido por error

Los boqueteros robaron dinero que había en cajas fuertes de Ciudad Mágica.

La Justicia bahiense sobreseyó a un hombre detenido por error que estaba siendo investigado en relación con un robo consumado en julio en el comercio Ciudad Mágica, al argumentar que los registros de su teléfono celular lo ubicaron en un salón de eventos a la hora del ilícito.

Según la jueza de Garantías Nº 1, Claudia Noemí Olivera, no hay pruebas para que el herrero Rubén Damián Trobiani (36) continúe vinculado con la causa penal a cargo de la fiscal Marina Lara.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 le había imputado al ahora sobreseído el delito de robo doblemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda y con escalamiento.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El sobreseimiento está firme y, en la misma resolución, la magistrada Olivera dispuso que la fiscalía le restituya a Trobiani su auto y los otros elementos secuestrados durante el allanamiento en su domicilio.

Los fundamentos

La jueza Olivera entendió que la versión de Trobiani tenía "soporte objetivo" a raíz de las fotos y videos que él aportó.

En esas imágenes se lo ve en el salón de fiestas Sueños, en el mismo horario en que boqueteros robaron dinero de dos cajas fuertes en el local de artículos del hogar ubicado en Zelarrayán al 2900.

De acuerdo con el informe de la empresa Movistar, la señal del celular de Trobiani se captó a las 2.20 del 27 de julio, en una celda (área geográfica que cubre una antena de telefonía) ubicada exactamente en ese salón de fiestas y en plena franja horaria del hecho delictivo.

El siguiente registro, a las 3.45, lo localizó en una celda de la calle Vicente López al 1.300, a cuatro cuadras de su vivienda. Ese era el recorrido que había declarado.

Por otra parte, la Policía no halló elementos vinculados con el delito cuando allanó la casa de Trobiani, y la inspección de su celular tampoco permitió recabar datos y/o conversaciones relevantes para la investigación.

La fiscalía había planteado que el pedido de sobreseimiento era "prematuro" porque faltaba este último peritaje.

A raíz de que el análisis al teléfono no tuvo resultados positivos, la jueza Olivera opinó que no existen fundamentos para que Trobiani siga ligado al proceso.

Rechazo

La resolución judicial rechazó el planteo de nulidad que había presentado el defensor Tomás Oraindi contra la orden de allanamiento y secuestro, que se hizo efectiva el 30 de julio.

Es decir, la medida se consideró válida aunque no aportó pruebas.

La fiscal Lara confirmó que no apelará el sobreseimiento de Trobiani porque -afirmó- "no es el autor del hecho".

"Se buscó a Trobiani porque tenía un auto parecido al que utilizaron para cometer el hecho", explicó la representante del Ministerio Público Fiscal.

La causa sigue en etapa de investigación y por el robo, hasta el momento, no hay detenidos.