Le robaron la moto a mano armada y luego se la ofrecieron a cambio de dinero

Los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Bora que fue secuestrado.

Un joven de 25 años y un menor de 16 fueron detenidos en Tres Arroyos, acusados de robar una moto a mano armada y luego ofrecérsela al dueño, bajo extorsión, por dinero.

La investigación, a cargo de la comisaría Primera de esa ciudad, se originó el domingo pasado, sobre las 20, cuando una persona de 20 años denunció que dos desconocidos, que se movilizaban en un Volkswagen Bora oscuro, le sustrajeron su moto Honda Tornado, luego de amenazarlo con un cuchillo.

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De las averiguaciones practicadas se pudo determinar que los asaltantes serían Francisco Paredes, de 25 años, y un menor de 16 que cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad.

También estableció la Policía que, luego del delito, el mismo menor contactó al damnificado a través de sus redes sociales y le ofreció, bajo amenaza, la devolución de la moto a cambio de dinero.

Como la víctima no respondió a la extorsión, la moto apareció abandonada en un descampado.

A partir de la prueba colectada, la Justicia ordenó allanar los domicilios de los acusados y en esas circunstancias se produjeron las detenciones.

En la casa de Paredes, ubicada en Belgrano al 5.000, se secuestró el Bora negro, así como dos celulares Iphone 11 y Samung.

Mientras que en la vivienda del adolescente -no identificado por razones legales-, se incautó un teléfono Iphone 16.

El menor, por disposición judicial, será trasladado a un instituto de la ciudad de Azul.