Carmen de Patagones: inauguraron “La Casa de Protección Patricia Ilgner”

Se concretó este miércoles, en el recinto del Concejo Deliberante de Patagones, la inauguración simbólica de la Casa de Protección “Patricia Ilgner” (víctima de un femicidio en Villalonga), un espacio destinado a brindar protección, contención y acompañamiento a mujeres y sus hijos que atraviesan situaciones de violencia.

El acto fue encabezado por el intendente Ricardo Marino, acompañado por el presidente del CD, Amílcar Safe; la senadora provincial Ayelén Durán; la directora de la Sexta Región del Ministerio de Mujeres y Diversidades, María Gisela Ghigliani, junto familiares de Patricia Ilgner.

Cabe destacar que por tratarse de un espacio de contención a víctimas de este flagelo, la puesta en marcha de este lugar se hace simbólicamente y no en la vivienda elegida par atal fin.

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Marino destacó que la concreción del espacio responde a una necesidad que durante mucho tiempo estuvo presente en el distrito. “Este espacio representa el compromiso de estar presentes, de proteger y acompañar a mujeres y a sus hijos e hijas que atraviesan situaciones de violencia”, expresó.

Por su parte, la senadora provincial Ayelén Durán valoró que la iniciativa haya sido construida entre el Estado, la comunidad y la familia de Patricia, y remarcó la importancia de contar con “un Estado presente, que acompaña y cuida la vida de sus ciudadanas”.

A su turno, la directora de la Sexta Región del Ministerio de Mujeres y Diversidades, María Gisela Ghigliani, destacó el trabajo que se viene realizando en materia de prevención y abordaje de las violencias por razones de género. “Esperemos que se use poco, pero que cuando se use sirva para poder darles a las mujeres la seguridad y la tranquilidad que necesitan para transitar esos momentos tan críticos”, expresó.

Lucía Secotaro, familiar de Patricia Ilgner.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el mensaje de Lucía Secotaro, quien habló en representación de la familia y recordó a Patricia como una mujer auténtica, simple, profundamente amorosa y dedicada a sus cuatro hijos y a toda su familia.

Al mismo tiempo, señaló que el hecho de que este espacio lleve su nombre adquiere un significado muy especial porque transforma una historia atravesada por el dolor en una oportunidad concreta para otras mujeres.

“Para mí, este lugar representa una posibilidad que mi tía Patri no tuvo. Y eso es lo que hace que este momento sea tan profundo y tan único para nosotros”, expresó.

En ese sentido, agregó, “donde alguna vez hubo dolor hoy estamos construyendo protección. Donde hubo miedo hoy queremos construir seguridad. Donde hubo una tormenta hoy queremos dar un lugar para volver a encontrar la paz”.

La Casa de Protección “Patricia Ilgner” se constituye así como un espacio seguro, de reparación, contención y acompañamiento, donde las mujeres y sus hijos podrán encontrar herramientas para reconstruir sus proyectos de vida en libertad.

En la oportunidad, el CD reconoció oficialmente, mediante la Resolución 4907, el nombre de “Patricia Ilgner” para la Casa de Protección de Mujeres y Diversidad del Partido de Patagones, como homenaje a su memoria y símbolo de la lucha contra las violencias. (agencia Patagones)