Punta Alta: allanan una financiera tras la denuncia de casi 50 ahorristas

Por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, se allanó una financiera de Punta Alta que está bajo investigación por la denuncia de al menos 50 ahorristas perjudicados.

Se trata de la firma Fisur, que funcionaba en Humberto Primo al 300. También se requisó, por pedido del fiscal Gustavo Zorzano, un domicilio en Avellaneda al 500, donde vive Alberto Alfonsi, el empresario señalado por los damnificados.

La intención del titular de la UFIJ Nº 18 fue recolectar elementos de prueba sobre las denuncias presentadas contra la entidad y, en ese marco, secuestraron diversos elementos que serán analizados para esclarecer lo sucedido.

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La causa tuvo su inicio en marzo de este año, a partir de un acta realizada por personal de la comisaría de Punta Alta, luego de que un grupo de personas se congregó frente a la compañía para reclamar la devolución de sus depósitos ante la negativa del responsable.

Hasta la fecha, el fiscal Zorzano ha recibido las denuncias de casi 50 damnificados, perjudicados por montos totales de casi 200 mil dólares y cerca de 450 millones de pesos.