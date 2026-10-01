Allanan la casa del dueño de una financiera denunciada

La Policía de Punta Alta allanó esta mañana la vivienda del dueño de la financiera FiSUR, tras las denuncias de ahorristas que reclaman la devolución de sus depósitos. Otro procedimiento simultáneo se realizó en las oficinas de la entidad.

Los allanamientos, a cargo de la Fiscalía Nº 18 de Delitos Complejos se llevaron adelante en Avellaneda al 500, donde reside Alberto Alfonsi, titular de la financiera, y en las oficinas de Humberto al 500.

Estuvieron a cargo de personal de la sub DDI local, de la Policía de Establecimientos Navales de la Base Naval Puerto Belgrano y de peritos contables.

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Este lunes, clientes de la financiera se congregaron frente al domicilio de Alfonsi para exigirle respuestas. El reclamo comenzó días atrás, luego de que la financiera se negara a cumplir con el pago de los fondos depositados y ante la falta de atención al público desde hacía más de 15 días.

Ya hace un año, la financiera había comunicado a sus clientes que enfrentaba "una dificultad para cumplir de manera inmediata con las devoluciones" de dinero, lo que generó malestar de los ahorristas y reclamos persistentes.