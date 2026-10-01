El Hospital Naval Puerto Belgrano recuperó su Servicio de Neumotisiología

El Hospital Naval Puerto Belgrano (HNPB) recuperó formalmente su Servicio de Neumotisiología, ubicado en el Pabellón VI. La renovación del espacio permitirá ampliar la atención especializada y fortalecer las capacidades del nosocomio para abordar patologías respiratorias, indicaron desde el sanatorio militar.

Entre las prestaciones incorporadas se encuentra el laboratorio pulmonar, destinado a evaluar la función respiratoria y contribuir al diagnóstico y seguimiento de distintas enfermedades. También comenzó a realizarse el test de marcha, que permite valorar la capacidad funcional y la respuesta al ejercicio, especialmente en pacientes con patologías respiratorias crónicas.

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Se detalló además que el servicio también realiza evaluaciones de riesgo quirúrgico neumonológico para pacientes con enfermedades respiratorias que deben atravesar una intervención. Esta valoración permite identificar factores de riesgo y establecer medidas para reducir posibles complicaciones durante la recuperación.

A estas prestaciones se suma la recuperación de la capacidad para realizar fibrobroncoscopías, procedimiento que permite evaluar la vía aérea, obtener muestras para distintos estudios y efectuar intervenciones terapéuticas cuando están indicadas. La incorporación de esta prestación de complejidad contribuye a reducir la necesidad de derivaciones a otras instituciones.

El director general del HNPB, capitán de navío Enrique Olmedo, destacó el trabajo conjunto de los departamentos Mantenimiento, Informática y Medicina. Por su parte, el jefe del Servicio, capitán de navío Alberto José Armando Navarro, señaló que la recuperación de Neumotisiología permitirá continuar desarrollando nuevas prestaciones y mejorar los procesos de atención.