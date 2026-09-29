Concejala pide que aclaren si una "colaboración" condiciona la atención en el Hospital Municipal

La concejala Natalia García Luna (PRO) presentó un proyecto de comunicación para que se determine si el pedido de una colaboración económica a pacientes del Hospital Municipal "Eva Perón" de Punta Alta condiciona el acceso a la atención, estudios, prácticas o tratamientos.

Según explicó la edil, el planteo surge a partir de manifestaciones de vecinos que señalaron que se les habría solicitado dinero como condición para recibir prestaciones médicas. García Luna sostuvo que las personas que quieran y puedan colaborar con el hospital pueden hacerlo, pero remarcó que esa contribución no debe condicionar la atención.

El proyecto también solicita información sobre la existencia de un sistema de categorización de pacientes, los criterios que se aplican y las consecuencias de cada categoría. En particular, pide conocer cómo inciden la tenencia o no de obra social y de carnet hospitalario, además de los protocolos y reglamentos que regulan los turnos, consultas, estudios, prácticas y tratamientos.

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La situación de los pacientes con obra social también forma parte del pedido. Según explicó la edil, el hospital puede recuperar de las obras sociales el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados. Por eso, busca determinar si, además de ese recupero, se exige algún pago adicional al paciente.

García Luna fundamentó el planteo en el derecho de acceso a la salud y en el pago de una tasa específica de salud incluida desde hace años en la Tasa por Servicios Urbanos (TSU). También planteó que las condiciones de atención deben quedar claramente establecidas y que ninguna contribución voluntaria debe condicionar el acceso a las prestaciones.

La comunicación solicita además que la información sobre estas condiciones se exhiba de manera visible en los sectores de ingreso, recepción y admisión del hospital y que también se publique a través de sus canales institucionales.

El proyecto fue aprobado durante la 15ª Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.