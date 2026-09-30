Coronel Rosales: paro por 72 horas de los médicos de cabecera de Pami

Los médicos de cabecera de Pami adhieren a un paro nacional por 72 horas, desde hoy y hasta el 2 de octubre, según se indicó desde la Asociación de Médicos de Coronel Rosales.

Esta medida responde a las determinaciones dispuestas por las Asociaciones de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines.

Se debe, se dijo, a la caída de los ingresos de los profesionales y al rechazo a la Resolución 1107/2026, que afecta las condiciones en las que se desarrolla la actividad profesional.

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Durante el desarrollo de la medida, se indicó que las urgencias y emergencias serán atendidas con normalidad, mientras que las consultas serán reprogramadas una vez finalizado el cese de actividades.