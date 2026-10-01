Aseguraron los puestos laborales en la IOSFA hasta el 4 de febrero

Hasta el 4 de febrero se mantendrán los puestos para los alrededor de 800 empleados de la obra social de las Fuerzas Armadas.

Así se confirmó desde la Asociación Trabajadores del Estado, tras recibir la información del Ministerio de Defensa.

Se trata de los agentes de la IOSFA, de planta permanente y contratados, que se desempeñan en los hoteles, las farmacias y las delegaciones ubicadas en distintos puntos del país.

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Se indicó, además, que al día siguiente, el 5 de febrero de 2027, para prestadora pasará definitivamente a convertirse en OSFA, luego del actual periodo de transición.