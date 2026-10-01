El Club Ateneo cumple hoy 75 años de vida

Cumple hoy 75 años de vida el Club Ateneo, que funciona en Paso 250, y fue fundado el 1 de octubre de 1951 por iniciativa de Osvaldo Ferretti y Luis Polizzi.

Los festejos se iniciarán a las 19 y para ello se invitó a ex miembros de la institución, autoridades de la ciudad y allegados, además de los integrantes de las distintas categorías.

Matías Spagnolo, presidente de comisión directiva de la entidad, dijo que "trabajamos con todas las personas que forman parte del club y muchos padres que colaboran en cada una de las iniciaitvas".

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Comentó que mantener el club no resulta sencillo. No obstante, destacó que con la ayuda de las familias se realizan muchos eventos para recaudar fondos.

"Siempre hay que hacer algo para reunir recursos y mantener el club. Se logra con buena voluntad y el amor que ponen los grupos familiares", remarcó.