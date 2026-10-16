Piden la prisión preventiva para el técnico de hockey Horacio Asensio

El fiscal Diego Torres pidió que se convierta en prisión preventiva la detención que viene sufriendo el entrenador de hockey Horacio Norberto Asensio y ahora la Justicia tendrá que resolver.

El planteo del titular de la UFIJ Nº 4 se relaciona con la denuncia de una exjugadora de Monte Hermoso, cuando el sospechoso era entrenador en esa ciudad, hace más de una década.

Asensio fue detenido a mediados de septiembre en Mar del Plata (actualmente era entrenador en el club Sporting de esa ciudad). En principio se lo vinculó con dos o tres abusos sexuales a jugadoras menores de hockey en Monte Hermoso, aunque finalmente solo una de las supuestas víctimas lo denunciaron y las otras desistieron de hacerlo, aunque prestaron testimonio.

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La detención se produjo en la vivienda del exfuncionario montehermoseño en Mar del Plata, en el bosque Peralta Ramos. Hoy está alojado en la cárcel de Villa Floresta.

El pedido del fiscal Torres tendrá que ser resuelto por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé.

Mientras tanto, la defensa de Asensio, a cargo del abogado Maximiliano De Mira, pidió su sobreseimiento.