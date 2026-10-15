Marcha Universitaria: los bahienses volvieron a movilizarse para reclamar por la Ley de Financiamiento

Una multitudinaria columna de manifestantes -entre estudiantes, docentes, no docentes, vecinos autoconvocados y representantes de organizaciones políticas, sociales y gremiales- se concentró esta tarde sobre la avenida Alem para participar del capítulo bahiense de la quinta "Marcha Federal Universitaria", en defensa de la educación pública, la ciencia y las becas, y en reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento para las 66 Universidades Nacionales del país.

Como ya es habitual la movilización comenzó en el cruce de Alem con 11 de Abril, junto al edificio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), para luego dirigirse hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur (UNS), en Alem al 1200.

En medio de un fuerte aplauso, los manifestantes comenzaron la marcha, a cuyo frente se ubicaron el rector de la UNS, Daniel Vega, el decano de la UTN, Alejandro Staffa, y la decana de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), Andrea Savoretti.

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También participaron de la movilización el intendente Federico Susbielles, su jefe de Gabinete, Luis Calderaro, el senador provincial Marcelo Feliú, y el exjefe comunal Jaime Linares, entre otros referentes locales.

Al llegar al playón de la UNS, los organizadores difundieron el documento que se leyó en todas las movilizaciones realizadas en forma simultánea en La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario y Jujuy, algunas de las ciudades con fuerte comunidad universitaria.

"El incumplimiento por parte del gobierno nacional de la Ley nos enfrenta a uno de los peores problemas que podemos tener como sociedad: poner en riesgo nuestra democracia y nuestro sistema republicano", remarcó el escrito.

"El Congreso de la Nación y el poder Judicial nos han dado la razón sancionando una Ley, declarando inconstitucional la pretensión del gobierno de anularla y estableciendo una medida cautelar que exige el cumplimiento inmediato de sus artículos 5 (salarios) y 6 (becas)", agregó.

Y sostuvo: "Este gobierno vino a romper un consenso fundamental de la sociedad Argentina que siempre creyó en la educación. Es una política pública que ha sido sostenida por gobiernos muy distintos. El reflejo de esta decisión es el presupuesto presentado por el Gobierno, el más bajo de la historia en materia educativa, menos del uno por ciento del PBI. Esta es la situación que hay que revertir para el sostenimiento de la universidad y de la escuela públicas".

La quinta Marcha Federal tuvo su epicentro nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en donde una multitud se reunió en la Plaza del Congreso.

Pese a los incidentes registrados entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, los universitarios también reclamaron desde el escenario principal montado a metros del parlamento el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtieron que las casas de estudio están en riesgo de no poder sostener sus actividades el próximo año.