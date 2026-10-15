El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 16 de octubre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 16 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo estará frío con nubosidad variable, viento moderado del sudeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Hacia la tarde el tiempo se presentará fresco, alternando nubosidad con soleados, y viento moderado del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.