El pronóstico: así estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 16 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo estará frío con nubosidad variable, viento moderado del sudeste y buena visibilidad.

Hacia la tarde el tiempo se presentará fresco, alternando nubosidad con soleados, y viento moderado del sudeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, a su vez, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 8 grados.