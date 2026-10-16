Vendía elementos robados y fue aprehendido

El personal de la Comisaría Segunda detuvo en la noche del jueves a un hombre que estaba vendiendo productos robados.

Las autoridades policiales interceptaron al sospechoso en la intersección de Castro Barros y Maestro Picciolli, allí pidieron que se identificara y este huyó del lugar, para ser detenido a los pocos metros.

Fue identificado como Nicolás Damián Castro de 20 años de edad. El aprehendido estaba ofreciendo a la venta una notebook Samsung Book 3, de color gris, que había sido denunciada como sustraída el pasado 6 de octubre, de calle Blandengues al 700.

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Castro quedó detenido por desobediencia, resistencia a la autoridad, y encubrimiento.

La notebook fue reconocida por la denunciante como de su propiedad. Asimismo, se continua con la investigación por posible vinculación con otros hechos de similares características.

Interviene la Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N.º 15 y N.º 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca.