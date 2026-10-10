Unión Bahía podrá ver hoy a Boca y Peñarol, sus primeros dos rivales en la Liga Nacional Femenina

Julio Fernández es una de las figuras del xeneize. Foto: Boca.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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El plantel de Unión Bahía, que participará de la próxima edición de la Liga Nacional Femenina, empezará a tener una referencia más concreta de sus dos primeros rivales, Boca y Peñarol, que debutan hoy en la apertura de la temporada 2026-27.

El xeneize recibirá a Vélez, desde las 18, mienras que Quilmes y Peñarol, desde las 20, disputarán el clásico marplatense.

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El representante bahiense, conformado por la fusión de los planteles de 9 de Julio y Bahiense del Norte, tendrá su primera presentación el próximo jueves 15, ante Boca, en el José Martínez de Villa Mitre.

En tanto, un día más tarde recibirá a Peñarol, en el Manu Ginóbili, el escenario natural para ejercer la localía.

Serán un total de 20 participantes, divididos en tres zonas, dos de siete y una de seis, cotando con dos torneos oficiales.

En el primero, los cuatro mejores de cada grupo clasificarán a tres cuadrangulares, surgiendo de ahí los tres que accederán al Final Four, junto con el mejor segundo.

La segunda competencia de la temporada volverá a comenzar con una fase regular por zonas y avanzarán a playoffs 16 equipos: los cinco mejores de cada zona y el mejor sexto de acuerdo con su récord en la fase regular.

Las divisiones

Zona A: Instituto, Rocamora, Sociedad Española, San José, Hindú y Chañares.

Zona B: Obras, Unión Florida, Deportivo Berazategui, El Talar, Náutico, Ferro y Regatas de San Nicolás.

Zona C: Quilmes, Peñarol, Independiente de Neuquén, El Biguá, Boca, Vélez y Unión Bahía.