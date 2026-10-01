Se manifestarán para pedir la libertad de una mujer presa por vender droga en la plaza Rivadavia

La detención de Agunín se concretó a mediados de abril, en la Plaza Rivadavia.

Una delegación de organizaciones cannábicas de la ciudad de Buenos Aires estará en Bahía mañana y el sábado para apoyar el reclamo por la libertad y absolución de la bahiense Mariela Agunín (32), quien desde abril permanece detenida acusada de vender droga en la plaza Rivadavia.

La mujer está presa en la Unidad Penitenciaria Nº 19, de Saavedra, desde que la justicia de Garantías bahiense la procesara con prisión preventiva a principios de mayo pasado.

Los manifestantes porteños tienen previsto reunirse mañana con la procesada y el sábado a las 16.20, en la plaza Rivadavia, realizarán un conversatorio abierto y gratuito sobre el marco legal del cannabis en Argentina y la causa de la bahiense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La comitiva incluirá al abogado especialista en el tema, Juan Palomino.

Opiniones contrarias

El fiscal de estupefacientes Mauricio del Cero la imputó de consumar el comercio de drogas en reiteradas ocasiones, mientras que Carlos Carnevale, abogado defensor de Agunín, plantea que su clienta está privada de la libertad en relación con un "único caso" en el que la Policía secuestró 7 gramos de marihuana.

La defensa también solicitó la nulidad del allanamiento que derivó en la detención de Agunín, así como requirió su excarcelación o, en su defecto, su arresto domiciliario.

Sin embargo la Cámara Penal local confirmó el fallo del juez de Garantías Nº 3, Alberto Manzi, que había ordenado la preventiva de la mujer y mantenido la calificación legal de comercialización de estupefacientes agravada por cometerse en un lugar de esparcimiento social, propuesta por la fiscalía.

Los jueces camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri además coincidieron con el análisis de Manzi sobre la presencia de peligros procesales, a raíz de la pena en expectativa del delito imputado (de 6 a 20 años de prisión).